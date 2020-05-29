Лия Ахеджакова: Спектакль пока не сняли, но надежд нет
Об известии про отмену спектакля "Первый хлеб" мы поговорили со знаменитой актрисой, которая последнее время живет в густой атмосфере нападок, грубости и ругани за роль в этом спектакле "Современника"
СМИ облетела новость о том, что «Современник» снял с показа вызвавший скандал спектакль «Первый хлеб». На эту постановку и конкретно на Лию Ахеджакова, которая играет в ней одну из главных ролей, пожаловались «Офицеры России», усмотрев там оскорбление ветеранов, и по этой жалобе начала проверку прокуратура.
Лия Ахеджакова в разговоре с Sobesednik.ru обвинения отвергает. Сам спектакль пока не сняли, но радоваться, по мнению актрисы, рано.
– Новость о снятии спектакля «Первый хлеб» оказалось ложной. Когда я прочитала об этом в интернете, я позвонила в репертуарную контору, и там мне сказали, что просто пока не дали в кассу на продажу билеты. Но в репертуаре «Первый хлеб» стоит.
– Вас это обнадёживает или всё-таки вероятны дальнейшие нападки?
– Судя по тому, какие неиссякаемые потоки дерьма сейчас несутся в интернете хотя бы даже на мою голову, я думаю, что эти потоки ещё будут. Но сейчас везде, по всему миру всех поливает чем ни попадя – и штормы и тайфуны не утихают. И тут у нас такой же тайфун дерьма поднялся в полный рост. И обрушился в первую очередь в адрес СМИ и театра. Очевидно, он вообще направлен в адрес культуры. Я так думаю. И кажется, что раз я тоже под этот поток попала, значит, я всё-таки какая-то важная часть культуры.
– И это вызывает какие-то противоречивые эмоции, Лия Меджидовна…
– Сейчас такое время, что звание «иностранный агент» – это очень хорошее звание. Это какой-то настоящий знак качества. Если мне прилетит ответка за эти слова – ну что делать… Но сейчас, когда человека или СМИ или журналиста велят называть иноагентом, это кажется каким-то значимым орденом, иначе не скажешь. И иначе, как знак качества, это не назовёшь.
– Когда прошёл слух, что сняли спектакль, это казалось продолжением жутких нападок на вас лично и на Рыжакова, но всё же слухи оказались неверны…
– Но эта атака и сейчас продолжается. В интернете, во всяком случае, на мою голову этот бурный и обильный поток грязи продолжает выливаться – все льётся и льётся.
– Но всё-таки спектакль не сняли с репертуара. Может, это личная заслуга худрука Рыжакова, может, министр культуры заступилась. Может, всё-таки мы не совсем пропащие? Вас это обнадёживает?
– Как бы ни хотелось верить в лучшее, я бы всё-таки включила бдительность. И пожалуй, приторможу с надеждами, потому что у меня разные мысли возникают на эту тему, и я думаю, что ещё все впереди. Потому что за ближайшее время созреют ещё какие-то нарывы, распустятся ещё какие-то ядовитые «цветы». Кроме того, сейчас же все под выборы делается. А вот после выборов какие «цветы» зацветут и как они будут пахнуть? Я думаю, мы это ещё узнаем.
– Пожелаем всем нам поменьше неприятностей. Ваши родные, муж вас поддерживают?
– Ох, если от меня уйдёт муж – мне конец. Но пока что он меня поддерживает. Из меня интернет-пользователь тот ещё, а муж проверяет, что пишут в интернете, следит за возникновением фальшивых аккаунтов от моего имени. Он меня, конечно, поддерживает, подсказывает, где какая информация есть. Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне. Но такого шквала ещё не было! И я не знаю, по какому признаку меня выбрали мишенью.
– Вы знаменитая актриса, человек неравнодушный и высказываться не боитесь.
– Но есть и более яркие, более умные и талантливые, чем я, актёры. И более молодые и неравнодушные. Нет, я, не дай бог, не желаю никому того, что творится со мной. Но вот почему-то я мишень этого потока. И я не знаю и не могу понять, почему.
Не дай бог обрушатся на всех, в ком есть совесть и честь. Тогда некому будет двигать нашу культуру вперёд, а не назад. Я не хочу этих достойных людей называть, чтобы они не оказались под ударом, как я. Но они есть, и я ими восхищаюсь – и уровнем таланта, и уровнем порядочности, и уровнем мужества, и способности противостоять злу и подлости, и их благородством. Такие люди у нас есть, и их много.
Теги: #Современник, #цензура, #Ахеджакова, #Знаменитости
Рубрика: Культура и ТВ