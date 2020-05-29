Лия Ахеджакова: Спектакль пока не сняли, но надежд нет

СМИ облетела новость о том, что «Современник» снял с показа вызвавший скандал спектакль «Первый хлеб». На эту постановку и конкретно на Лию Ахеджакова, которая играет в ней одну из главных ролей, пожаловались «Офицеры России», усмотрев там оскорбление ветеранов, и по этой жалобе начала проверку прокуратура.

Лия Ахеджакова в разговоре с Sobesednik.ru обвинения отвергает. Сам спектакль пока не сняли, но радоваться, по мнению актрисы, рано.

– Новость о снятии спектакля «Первый хлеб» оказалось ложной. Когда я прочитала об этом в интернете, я позвонила в репертуарную контору, и там мне сказали, что просто пока не дали в кассу на продажу билеты. Но в репертуаре «Первый хлеб» стоит.

– Вас это обнадёживает или всё-таки вероятны дальнейшие нападки?

– Судя по тому, какие неиссякаемые потоки дерьма сейчас несутся в интернете хотя бы даже на мою голову, я думаю, что эти потоки ещё будут. Но сейчас везде, по всему миру всех поливает чем ни попадя – и штормы и тайфуны не утихают. И тут у нас такой же тайфун дерьма поднялся в полный рост. И обрушился в первую очередь в адрес СМИ и театра. Очевидно, он вообще направлен в адрес культуры. Я так думаю. И кажется, что раз я тоже под этот поток попала, значит, я всё-таки какая-то важная часть культуры.

– И это вызывает какие-то противоречивые эмоции, Лия Меджидовна…

– Сейчас такое время, что звание «иностранный агент» – это очень хорошее звание. Это какой-то настоящий знак качества. Если мне прилетит ответка за эти слова – ну что делать… Но сейчас, когда человека или СМИ или журналиста велят называть иноагентом, это кажется каким-то значимым орденом, иначе не скажешь. И иначе, как знак качества, это не назовёшь.