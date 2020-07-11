Зритель театра незрячих актёров рассказал об их премьере в Твиттере. Теперь труппа готовится к аншлагу

«Зала на 600 мест должно хватить на всех»

На момент публикации этого текста у твита почти 2000 лайков и почти 900 репостов. Призыв завирусился и, кажется, в этот раз труппа не останется без зрителя.

«Собеседник» созвонился с режиссером-постановщиком спектакля Викторией Доценко, чтобы обсудить, готовы ли они к аншлагу. Оказалось, Виктория не в курсе, что афиша перекочевала со стенда в КСРК Всероссийского общества слепых в Рунет и получила широкое распространение.

Понятно, что отклики в Сети не всегда на выходе гарантируют количество реальных участников, но, по словам Виктории Доценко, зал их Культурно-спортивного комплекса рассчитан на 600 мест, поэтому места должно хватить всем зрителям.

– Нам действительно не хватает зрителя, это факт. Если придут, то будет классно. Здорово, что наш зритель сделал этот через соцсети. Мы приглашаем кого-то своими силами. А кого мы можем назвать своими силами: своих знакомых? Они раз посмотрят, два, три, но не будут же ходить снова и снова. Поэтому мы всегда упираемся в эту проблему, – сетует режиссер-постановщик.