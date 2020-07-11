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Зритель театра незрячих актёров рассказал об их премьере в Твиттере. Теперь труппа готовится к аншлагу

2 октября в Москве на сцене здания Всероссийского общества слепых состоится премьера документальной пьесы о жизни шести незрячих актёров

Фото: сообщество «Внутренне зрение» в соцсети «ВКонтакте»

Постановка «Чеховские диагнозы», 2017 год

Зритель московского театра незрячих актёров «Внутреннее зрение» опубликовал в своём микроблоге фото куцей афиши спектакля «Просто я живу театром». Это история о шести москвичах, потерявших зрение и нашедших досуг в специальной драматургической мастерской.

«Зала на 600 мест должно хватить на всех»

На момент публикации этого текста у твита почти 2000 лайков и почти 900 репостов. Призыв завирусился и, кажется, в этот раз труппа не останется без зрителя.

«Собеседник» созвонился с режиссером-постановщиком спектакля Викторией Доценко, чтобы обсудить, готовы ли они к аншлагу. Оказалось, Виктория не в курсе, что афиша перекочевала со стенда в КСРК Всероссийского общества слепых в Рунет и получила широкое распространение.

Понятно, что отклики в Сети не всегда на выходе гарантируют количество реальных участников, но, по словам Виктории Доценко, зал их Культурно-спортивного комплекса рассчитан на 600 мест, поэтому места должно хватить всем зрителям.

– Нам действительно не хватает зрителя, это факт. Если придут, то будет классно. Здорово, что наш зритель сделал этот через соцсети. Мы приглашаем кого-то своими силами. А кого мы можем назвать своими силами: своих знакомых? Они раз посмотрят, два, три, но не будут же ходить снова и снова. Поэтому мы всегда упираемся в эту проблему, – сетует режиссер-постановщик.

Фото: сообщество «Внутреннее зрение» в соцсети «ВКонтакте»
Постановка «Шутки Чехова», 2016 год

Пьеса на основе интервью

«Просто я живу театром» – документальный социальный спектакль. Если ранее артисты «Внутреннего зрения» ставили художественные произведения Чехова, Зорина и другую классику, то теперь настало время нон-фикшена. Артисты будут играть самих себя.

Подобные спектакли не впервые представляются столичной публике. В «Театре Наций» было не менее двух постановок, созданных драматургом Мариной Крапивиной. В пьесе «Бросить легко» участвовали люди с наркотической зависимостью, а постановка «Прикасаемые» рассказывала о жизни слепоглухих. В последнем случае актеры работали на сцене, а рассказчиками выступили Ингеборга Дапкунайте и Анатолий Белый.

– Я посмотрела эти спектакли и подумала, что в этом нашем театре, где незрячие артисты, тоже можно сделать такое, – делится Виктория Доценко. – Автор спектакля – я. Он относится к типу вербальных пьес. Эти пьесы создаются так: профессиональный драматург, которым в том числе являюсь я, берет интервью у участников на определённую тему. Затем на их основе создаётся драматургическая форма, из этого готовят пьесу. А потом уже режиссёр ставит по этому материалу спектакль.

Фото: сообщество «Внутреннее зрение» в соцсети «ВКонтакте»
Постановка «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина, 2016 год

В интервью актёры из труппы «Внутреннее зрение» рассказывали, как потеряли зрение, в каком возрасте, как это повлияло на их жизнь и почему они в итоге оказались в театре.

Некоторые только в специальном театре познакомились с культурой и искусством. До этого они часто были рабочими, далёкими от искусства – кто-то работал таксистом, кто-то менеджером и так далее.

«Форму я придумала игровую, они как бы играют в обучение театру. То, что с ними происходит постоянно: тренинги, этюды, сценки, импровизации. И их монологи вплетены во все эти игровые формы», – анонсирует событие Виктория Доценко.

Вход на спектакль бесплатный. Премьера состоится 2 октября в 16:00 по адресу в Москве: ул. Куусинена, 19а, здание КСРК Всероссийского общества слепых.

Также за несколько дней до премьеры была заведена видеотрансляция в сообществе подразделения культуры КСРК ВОС «ВКонтакте». Там пьесу можно будет посмотреть дистанционно из любой точки страны с доступом в интернет.

Теги: #Театр

Рубрика: Культура и ТВ

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