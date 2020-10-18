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Сегодня, в 19:27

В РАМТе поставили спектакль по журналистскому тексту о жизни в интернате

Обращением к этой теме театральная труппа хочет привлечь внимание к сфере помощи людям с психоневрологическими диагнозами

Фото: Афиша спектакля

В Российском академическом Молодежном театре сегодня, 13 сентября, проходит премьера спектакля «Интернат».

Постановка создана на основе журналистского текста Елены Костюченко, который был опубликован на страницах «Новой газеты».

Журналистка писала спецрепортаж из психоневрологического интерната, прожив там два года. Как позже Елена рассказывала в интервью, эта работа стала одной из тех, после которой потребовалась помощь психиатра. У корреспондентки случился депрессивный эпизод от всего увиденного в заведении.

«В Психоневрологические интернаты трудно попасть, особенно в период пандемии, но мы своим спектаклем хотим “пустить в Интернат” как можно больше людей, объединиться вокруг этой проблемы, и не оставаться равнодушными к тому, что происходит с людьми, которые живут рядом с нами «за забором»

, – говорится в аннотации спектакля, опубликованной на сайте мастерской «Наивно? Очень».

В спектакле в качестве актрисы задействована Нелли Уварова, владелица упомянутой студии и звезда сериала «Не родись красивой».

«Мы хотим говорить об этой проблеме теми средствами, которыми мы владеем - сценическими, мы хотим, чтобы люди знали, о том, что происходит в таких учреждениях, мы хотим, чтобы были приняты законы, позволяющие хоть как-то изменить жизнь этих людей», – заявляет театральная труппа.

Сегодня проходит премьерный показ спектакля. Еще один выход на сцену РАМТа с этой работой запланирован на 29 сентября.

Теги: #ПНИ

Рубрика: Культура и ТВ

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