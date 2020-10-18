Женщина обвинила пансионат в Екатеринбурге в массовом принуждении к стерилизации

В ГАУ «Уктусский пансионат» в Екатеринбурге женщин под угрозой отправки в психоневрологический интернат принудительно стерилизуют, заявила одна из его постоялиц Людмила Гусева, пишет Telegram-канал издания Baza. Утверждается, что одна девушка даже погибла в результате операции.

По словам Гусевой, возможности заводить детей под предлогом вакцинации уже таким образом лишили до 10 женщин. При этом уточняется, что в заведение отправляют инвалидов из детских домов, которым ещё не успели выделить жилье.

В своем видеообращении Гусева утверждает, что и сама стала жертвой руководства пансионата. Как отмечает издание, в учреждении детей держать нельзя и женщин стерилизуют именно для выполнения этого условия. Операции женщинам-инвалидам якобы проводили в больнице, куда их вывозили.

Одна из девушек после процедур скончалась. Как пишет Baza, её родственники напрямую связывают это с проведенной операцией: «После неё девушка жаловалась на сильные боли при месячных, во время одного из таких приступов она скончалась».

Пресс-служба Министерства социальной политики Свердловской области сообщила, что в связи с публикацией начата проверка. Там также предупредили, что это может занять больше времени, так как одна из справок, которые приводит Baza, датирована 2008 годом.