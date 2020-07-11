В Петербурге люди с суицидальным опытом подготовят социальный спектакль

В Санкт-Петербурге с 17 по 19 июля пройдет творческая лаборатория для людей, которые имели попытку суицида, пишут в сообществе «Психоактивно».

Организаторы мероприятия сетуют на табуированность темы самоубийств в России и указывают на замалчивающий характер работы надзорных органов в отношении историй о попытках суицида [напомним, что, согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.]

«[Это] не позволяет иметь сведения об истинной статистике смертей и полноценно исследовать эту проблему журналистам, социологам, врачам. В активизме или современном искусстве тема и вовсе практически не затрагивается. Такое замалчивание не способствует поддержке и видимости людей, совершивших попытку суицида и тех, чьи близкие совершили ее успешно», — пишут организаторы.

Мероприятия пройдут в театрализованном формате. Участники смогут создать перформативные постановки по мотивам своего опыта. Все дни работу лаборатории будет сопровождать компетентный психолог, который будет следить за безопасностью происходящего.

Сейчас активисты «Психоактивно» ищут петербуржцев, которые лично столкнулись с темой суицида и готовы участвовать в творческом процессе. Позже материалы встречи смогут войти в полноценный активистский спектакль о суицидах в России.