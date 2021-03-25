Куда пойти на выходные 24-26 сентября

Глеб Панфилов снял Филиппа Янковского в фильме по Солженицыну

Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» с Филиппом Янковским в главной роли представлял Россию на кинофестивале в Локарно. Это уже вторая экранизация Панфиловым Александра Солженицына. Сначала была работа «В круге первом», которая начала создаваться еще при жизни Александра Исаевича. Теперь предложение исходило уже от канала «Россия», который, как уверяет режиссер, идеологически ничуть на него не давил: не секрет, что в последние годы Солженицын у части общества, которой не чужда нынешняя пропаганда, вызывает отторжение. Сюжет произведения «Один день Ивана Денисовича» известен: боец Иван Шухов попадает в плен к фашистам, бежит оттуда, но на родине оказывается в ГУЛАГе по обвинению в шпионаже в пользу немецкой разведки. Однако режиссер не стал экранизировать эту историю «в лоб», как сделали когда-то его шведские коллеги. Панфилов попытался найти свой, более соответствующий кинематографу подход, и у него получились пять дней Ивана Денисовича. «Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера», - сказал накануне выхода ленты в прокат Филипп Янковский.

В кинотеатрах с 23 сентября

Репортаж «Собеседника» с премьеры фильма «Иван Денисович»