Куда пойти на выходные 24-26 сентября
Выбор Sobesednik.Ru
Нинидзе, Ходченкова, А.Михалкова, Хайруллина, Паль, Бортич в фильме про мэра-вора и его жертву
Лента Алексея Германа-младшего, показанная на Каннском кинофестивале. Фильм без батальных сцен и большого бюджета, но очень актуален для современной России. Действие происходит в провинциальном городке, где против ворующего мэра восстал профессор местного университета, нарисовав обидную карикатуру. Включив административные рычаги, градоначальник поручает возбудить дело против бунтаря, и сгущающиеся обстоятельства, в частности, избиения на лестничной клетке, постепенно его уничтожают. Если сказать пафосно, то это фильм-размышление о границах и перспективах либерализма в России. С точки зрения драматургии это трагедия маленького человека, до конца отстаивающего свою невиновность и право называть вещи своими именами. Со времени написания сценария абсурдистский сценарий стал реалистичнее.
В кинотеатрах с 23 сентября
Глеб Панфилов снял Филиппа Янковского в фильме по Солженицыну
Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» с Филиппом Янковским в главной роли представлял Россию на кинофестивале в Локарно. Это уже вторая экранизация Панфиловым Александра Солженицына. Сначала была работа «В круге первом», которая начала создаваться еще при жизни Александра Исаевича. Теперь предложение исходило уже от канала «Россия», который, как уверяет режиссер, идеологически ничуть на него не давил: не секрет, что в последние годы Солженицын у части общества, которой не чужда нынешняя пропаганда, вызывает отторжение. Сюжет произведения «Один день Ивана Денисовича» известен: боец Иван Шухов попадает в плен к фашистам, бежит оттуда, но на родине оказывается в ГУЛАГе по обвинению в шпионаже в пользу немецкой разведки. Однако режиссер не стал экранизировать эту историю «в лоб», как сделали когда-то его шведские коллеги. Панфилов попытался найти свой, более соответствующий кинематографу подход, и у него получились пять дней Ивана Денисовича. «Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера», - сказал накануне выхода ленты в прокат Филипп Янковский.
В кинотеатрах с 23 сентября
Книжная ярмарка в Москве: от Гоголя до Славы Полунина
Несмотря на то, что ковидные тучи снова над нами сгущаются, организаторы твердо обещают провести эту ярмарку в столичном «Экспоцентре». Вспоминают о том, что за 34 года её отменили лишь однажды, в 1991 году, по решению ГКЧП. В павильонах будет представлен традиционный для ярмарок спектр литературы. Презентуют книгу Юрия Роста, автор встретится с читателями. Поговорят о московском детстве Достоевского. О малых коренных народах России. О космосе. Представят новый взгляд на Библию. Придут Дина Рубина, Слава Полунин, Алексей Паперный и многие другие известные гости. Будут дискуссии об электронных книгах и всякого рода мультимедиа и прочих технологиях, которые ворвались в литературу. Не обойдут вниманием и блогеров: порассуждают на тему, как из блогера стать писателем. Обо всех мероприятиях рассказать невозможно, но книголюбы прекрасно знают: надо идти!
До 27 сентября. Москва, «Экспоцентр», павильон 5.