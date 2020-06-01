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Алексей Герман-младший: Мой новый фильм – это собирательный образ той интеллигенции, которую я знаю

Известный режиссёр снял кино про вороватую власть, уничтожающую оппонентов. Фильм "Дело", побывавший на Каннском кинофестивале, – очень социальный, очень русский и очень сегодняшний

Фото: Global Look Press

Фильм Алексея Германа-младшего «Дело» только что вышел в российский прокат. По сюжету, профессор провинциального университета (Мераб Нинидзе), зная, что мэр его города – вор, рисует на него очень обидную карикатуру. Мэр включает «административный ресурс», и профессору шьют дело, обвиняя в воровстве уже его. А ещё увольняют, периодически избивают и давят даже на врача (Светлана Ходченкова), чтобы та не могла полноценно его лечить.

Адвокат профессора (Анна Михалкова), которая начинает искренне сопереживать клиенту и соглашается работать с ним бесплатно, внезапно тоже начинает испытывать сложности, но уже не со стороны власти, а скорее кармические. Любопытно, что циничного следователя, выполняющего заказ местной власти, играет свободолюб и вольнодумец Александр Паль. А такая же политически дерзкая в жизни Александра Бортич появляется в роли дочери профессора, уже в самом финале, символизируя, что бунтари не особенно кому-то нужны.

Премьера состоялась в день оглашения результатов парламентских выборов в России, и оттого от «Дела» веет ещё большей безнадёгой.

Фото: кадр из фильма "Дело"

- Этот фильм – ваше высказывание о происходящем в России?

- Фильм про то, какие мы разные. Я не являюсь никаким либералом в чистом виде, не верю, что в России это может быть. Недавно долго думал, кто же я такой. И понял, что я конституционно-либеральный имперец. Сам не знаю, что это такое. Но в фильме мне было важно показать набор разных нас. Вот мама со своей точкой зрения. Вот Паль со своей точкой зрения, которая у него есть. Несчастный главный герой, которого за глупость уничтожают, убивают фактически. Для меня было важно создать какой-то срез нашей общности и эту общность соощущать.

- Готовы к реакции, что фильм «Дело» – поклёп на Россию?

- Меня часто упрекают в том, что я кого-то очернил. Но это собирательный образ той интеллигенции, которую я знаю. Ведь все наши кухонные разговоры, в общем, похожи: одна позиция, другая позиция, человек, который работает в органах... Сценарий мы закончили три года назад, и интересно, как время начало этот фильм догонять. Тогда нам многое в сценарии казалось абсурдом: мэр, среагировавший на карикатуру, - ну совсем дурак, совсем такой гоголевский персонаж. Но сегодня, если говорить про разных мэров, выясняется, что это не совсем преувеличение.

- Считаете, что все старания и страдания вашего бунтаря зря?

- Ну конечно. Читайте историю России. Это бунт в никуда. В сферическом вакууме. Развитие нашей страны циклично. Нравится это кому-то или не нравится, но мир меняется и становится неоимперским. Потом когда-нибудь это изменится, может, лет через 20-30. Идиотический пост главного героя – действительно глупость, такое ребячество бессмертного. Но того, что на него свалилось, конечно, не должно было быть. Кто-то должен говорить. Иначе рано или поздно будет говорить улица. А я не хочу, чтобы говорила улица.

- Вы говорите, что просто нарисовали картинку и не хотели продвинуть никакую идею. А есть персонаж, который вам ближе? Если это не главный герой, то кто?

- Мне ближе позиция мамы. Она говорит, что всегда так было в истории, что тебя не оставят, в тебя вцепятся, и так далее. И не потому что я считаю, что главный герой не прав. Просто я другой человек и действительно думаю, что из России Швейцарию не сделаешь. Но мы должны говорить о тех людях, которые верят, что будет что-то лучшее и другое, сопереживать и поддерживать их в искусстве. Да, я в это не верю, но в любом случае верящие люди это агенты перемен. Каких перемен – мы тоже не знаем. В 1912-м никто не думал, что будет 1914-й и 1917-й. Мы живём в неустойчивой системе.

- Вы возили фильм в Канны. Там о фильме подумали, что вот так происходит сегодня в России или так происходит всегда и везде?

- Я вам отвечу, но обычно, когда я это говорю, меня цензурируют, что в российских изданиях, что в западных. Они о нас ничего вообще не понимают. Фильм прошёл очень хорошо. Они нашли какой-то свой культурный код, нарратив. Думаю, что для них фильм воспринимается немножко иначе. Мы видим больше коннотаций и сложностей. Допустим, фильм «Довлатов» с субтитрами для иностранцев имеет довольно мало общего с тем фильмом, который мы смотрим в России, потому что некоторые реплики либо радикально упрощены, либо переделаны. Что они поняли в моем фильме? А что не поняли? Какие-то вещи они точно не могли понять, потому что их разум иной. У них декартовское мышление, а у нас точно не декартовское, как мне кажется.

- На премьере вас жёстко упрекнули ещё и в том, что вы выступаете за обязательную вакцинацию…

- Это правда. И если бы я пришёл к власти, у меня все обязательно вакцинировались в принудительном порядке и без вакцины нигде не ездили. Меня бы, конечно, все ненавидели, но только это может остановить вирус. Видите, как хорошо, что я не у власти. А то были бы лагеря. Мои оппоненты поехали бы в лагерь, их бы заставляли вакцинироваться – ужас!

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