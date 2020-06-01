Инна Чурикова: Политические узники – очень современная тема

Между тем сам Глеб Панфилов признался, что «поступил довольно легкомысленно, когда дал согласие на эту работу. Мне, видимо, настолько вскружила голову работа над сериалом («В круге первом» по Солженицыну, снят Панфиловым ранее. – К.Б.), что потерял бдительность. Насколько создан для кино роман «В круге первом», настолько трудной оказалась история Ивана Денисовича. Это замечательная проза, 220 страниц, которые читаются на одном дыхании, но там нет эпизодов и нет драматургии. А когда я это заметил, договор был уже подписан, и я понял, что задача необычайно сложная. Это всё, что мне удалось сделать. Извините за доставленное удовольствие».

Гостя премьеры - актёра Александра Филиппенко «Собеседник» спросил о том, что некоторые «активисты» в последние годы стали принижать значение писателя, обвинять его в «очернении» и в коварных замыслах в отношении России.

- Что я могу о них сказать? Читайте! Читайте – и ничего не будете бояться!