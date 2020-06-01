Инна Чурикова: Политические узники – очень современная тема
Премьера "Ивана Денисовича" по Солженицыну: Глеб Панфилов признался, что снял один из самых трудных своих фильмов
Фильм «Иван Денисович» - кинематографически сложное произведение режиссёра Глеба Панфилова – выходит в прокат с 23 сентября. Премьеру в кинотеатре «Художественный» посетили Филипп Янковский, Инна Чурикова, Александр Филиппенко.
В фильме Иван Денисович, попавший во время войны в немецкий плен, сумевший оттуда выбраться и оказавшийся на родине в ГУЛАГе за «шпионаж», показан не только в течение одного дня, как у автора Александра Солженицына. Здесь он и на параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, и в бою, и в плену. Публика уже отмечает, что режиссёр довольно далеко отошёл от рассказа, но иначе и быть не могло, учитывая особенности сюжета Солженицына.
- Эта картина должна вызывать размышления у зрителя, - сказала после показа Инна Чурикова, сыгравшая в фильме супруга эпизодическую и эдакую «метафизическую» околорелигиозную роль. – Здесь много причин для размышлений. Мне очень жалко этих людей, которые до такой степени незаслуженно обижены. Эти люди - политические узники, и это очень современная тема.
Отметив, что премьера проходит в праздник Рождества Богородицы, Инна Михайловна призналась, что очень любит сниматься в фильмах мужа: «Он даёт возможность для импровизации».
Между тем сам Глеб Панфилов признался, что «поступил довольно легкомысленно, когда дал согласие на эту работу. Мне, видимо, настолько вскружила голову работа над сериалом («В круге первом» по Солженицыну, снят Панфиловым ранее. – К.Б.), что потерял бдительность. Насколько создан для кино роман «В круге первом», настолько трудной оказалась история Ивана Денисовича. Это замечательная проза, 220 страниц, которые читаются на одном дыхании, но там нет эпизодов и нет драматургии. А когда я это заметил, договор был уже подписан, и я понял, что задача необычайно сложная. Это всё, что мне удалось сделать. Извините за доставленное удовольствие».
Гостя премьеры - актёра Александра Филиппенко «Собеседник» спросил о том, что некоторые «активисты» в последние годы стали принижать значение писателя, обвинять его в «очернении» и в коварных замыслах в отношении России.
- Что я могу о них сказать? Читайте! Читайте – и ничего не будете бояться!
Актёры ролей второго плана (жители барака, надзиратели) признались, что фильм снимался в 35-40-градусный мороз. «Когда после нескольких попыток у нас наконец получился взрыв и горящие каскадёры выпрыгнули из машины, я насколько радостных горящих людей не видел никогда в жизни», - рассказывали они перед премьерой.
Впрочем, фильм совершенно не изобилует «взрывными» эпизодами. Он скорее о внутреннем мире человека, героя с изломанной судьбой. Главного героя сыграл Филипп Янковский. Он сказал со сцены весьма дежурные фразы, но после сеанса упал перед вдовой Солженицына на колени и примерно с полминуты говорил ей что-то, уже точно не дежурное.