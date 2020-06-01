Филипп Янковский встал на колени перед Натальей Солженицыной. ВИДЕО

Во вторник вечером был бенефис Филиппа Олеговича Янковского – премьера фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына. Перед премьерным показом Янковский весьма дежурно отработал перед фотографами и убежал в ресторанчик кинотеатра «Художественный». Однако, спустившись оттуда после сеанса, когда львиная доля репортёров уже ушла, неожиданно подошёл к вдове писателя и упал на колени.

Говорил в основном Филипп. О чём – осталось загадкой. В конце монолога актёр обнял Наталью Дмитриевну.