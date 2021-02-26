Заказчиком стал Государственный Литературный Музей имени Даля.

«Студия Артемия Лебедева» как исполнитель обязуется оказать услуги по развитию коммуникационного ресурса «Мир Достоевского», говорится в документах к контракту. Сайт с таким названием с прошлого года доступен в интернете. Это большая база материалов, которые касаются биографии, творчества и памяти писателя.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Цена контракта - 1,5 миллиона рублей. За эту сумму «Студия Артемия Лебедева» должна обновить интернет-ресурс к празднованию 200-летия со дня рождения Достоевского (11 ноября 2021 года).