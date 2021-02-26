Правнук Толстого Артемий Лебедев выиграл миллионный тендер на празднование 200-летия Достоевского
Цена контракта - 1 500 000 рублей
Заказчиком стал Государственный Литературный Музей имени Даля.
«Студия Артемия Лебедева» как исполнитель обязуется оказать услуги по развитию коммуникационного ресурса «Мир Достоевского», говорится в документах к контракту. Сайт с таким названием с прошлого года доступен в интернете. Это большая база материалов, которые касаются биографии, творчества и памяти писателя.
Цена контракта - 1,5 миллиона рублей. За эту сумму «Студия Артемия Лебедева» должна обновить интернет-ресурс к празднованию 200-летия со дня рождения Достоевского (11 ноября 2021 года).
Одним из главных новшеств ресурса должна стать веб-игра на основе «фактов из жизни и творчества Ф.М. Достоевского, предметов музейных коллекций». Ее задача - привлечь внимание интернет-аудитории к творческому наследию и личности писателя.
Напомним, что Артемий Лебедев является правнуком другого великого русского писателя - Алексея Толстого.