Артемий Лебедев породил волну мемов из-за фото "документа Юлии Навальной"

Сын писательницы Татьяны Толстой и дизайнер схемы московского метро Артемий Лебедев решил удивить публику немецким гражданством Юлии Навальной – жены известного оппозиционера, в политической конъюнктуре известного как «берлинский пациент».

Фейковую новость Лебедев почему-то попросил прокомментировать «Медузу»

Днем 26 февраля он опубликовал коллаж, смонтированный из документа, удостоверяющего личность гражданина Германии. На нем было лицо Юлии Навальной и ее реальная подпись.

«С таким багажом в первые леди обычно не пускают. Значит, и не собирались», — прокомментировал свою находку дизайнер.

Картинка разлетелась по новостным сводкам и тут же обнаружилось, что фото Юлии Навальной на документе позаимствовано из журнала «Афиша» за 2014 года, а подпись точь-в-точь как на обращении Юлии к президенту Путину, когда она просила выпустить отравленного до коматозного состояния супруга на лечение в Германию.

МИД ФРГ опроверг подлинность документа, пишет «РИА Новости». Лебедев в апдейте к разоблачению в своем телеграм-канале написал: «Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то».

Фейл Лебедева недолго томился в новостной повестке и вышел во внешний Твиттер в виде мемов. Sobesednik.ru представляет вашему вниманию несколько наиболее популярных твитов:

Комик Даня Поперечный отзеркалил обвинения Лебедева

В варианте Лебедева пришлось отфотошопить шубу с исходной фотографии

Кстати, документ о гражданстве ФРГ реально выглядит совсем не так, как на картинке Лебедева

Пародия на «убедительные доказательства»

... и намеки на конъюнктурность Артемия Татьяновича

Нашлось место и классике репрезентации россиян в зарубежном кинематографе