Вторая жена Андрея Краско: "Годовщина нашей свадьбы напоминала поминки"

– Андрей был щедрым?

– Очень! Он был бедным, но абсолютно не жадным человеком. Готов был поделиться последним.

Расскажу эпизод, который полностью характеризует Андрея. Четвёртый курс ставил спектакли, а первокурсники помогали. На сцене я работать не могла, поскольку мой русский был слишком слаб, а сидела на прожекторе. Между двумя спектаклями был перерыв. Подходит ко мне Андрей и говорит: «Ты чего здесь сидишь?» Я ответила, что просто хочу посидеть и почитать. «Ладно, ладно, – говорит мне Андрей, – у меня есть двадцать рублей, пойдём пирожки есть!»

Когда на улице было холодно, а я оставалась в институте он не забывал оставить мне кофту, а когда был закрыт буфет, не ленился сбегать в магазин, чтобы принести бутылочку воды. Он был очень заботливым мужчиной, поэтому я влюбилась в него.

Когда человек его интересовал, он окружал его вниманием, хотел побольше о нём узнать, а людям приятно, когда ими интересуются. Мужчины начинали с ним дружить, а женщины в него влюблялись. У меня нет претензий ни к одной из его женщин, поскольку я сама на всё это попалась. Он звонил мне часто, чтобы просто поговорить, по-дружески рассказывал о своей личной жизни, особенно, когда его добивалась какая-то женщина.

– Что вашему сыну передалось от отца?

– Очень многое. У него принцип жизни тот же самый, что и у Андрюши, который всегда делал всё, чтобы удержаться в своей профессии, мой Ваня такой же. Ещё одна черта Андрея – он не терпел, когда людей обижают несправедливо, причиняют боль.

Однажды в пивной он увидел, как один человек нападал на другого. Он ночью спать не мог после этого случая, Утром вернулся в эту пивную и побил этого обидчика. «Теперь я спокоен, – сказал он мне по телефону».

Единственное, чем отличается мой сын от Андрея, это то, что он с одной женщиной живёт уже 18 лет. Он влюблён в свою жену. Недавно мы всей семьёй проводили выходные за городом, я наблюдала как они обожают друг друга, какие у них растут замечательные мальчики, мои внуки. Постоянством в личной жизни мой Ванька похож на свою бабушку Киру, а не на папу с дедушкой, иначе бы у него всё было по-другому.

– С кем из своих женщин Краско был счастлив?

– С последней, со Светланой. Про Маргариту, мать его младшего сына Кирила, он говорил, что она всё время плачет и в каждой мелочи находит проблемы, это его расстраивало.0

«От скольких браков ты меня спасла», – однажды сказал мне Андрей. Дело в том, что мы разъехались, но не развелись. Андрей предложил мне оформить развод, когда собрался купить машину в кредит, со дня нашего расставания прошло уже больше двадцати пяти лет. Мы перестали быть мужем и женой за полгода до его смерти.

«Вы приедете на похороны?» – спросил меня кто-то из журналистов. «Нет, там и без меня жён хватает», – ответила я. Но я вовсе не поэтому не полетела на прощание с Андрюшей, а потому что мой сын сказал, что сам поедет. Я спрашивала: «Ваня, поехать с тобой?» Но он решил лететь один.

– Как вы узнали, что Андрея больше нет?

– Мы сидели у меня дома и что-то отмечали. Среди гостей была Юлька, сестра Андрея, которая тоже живёт в Польше. Юле кто-то позвонил, это была та самая Света, последняя подруга Андрея. Она вышла, чтобы поговорить по телефону, а вернулась совсем другая.

«Убирайте со стола пустые бутылки, – сказала она, – это плохая примета. С Андреем очень плохо, он в больнице». Мы вскоре все разошлись, а утром Юлька позвонила и сказала, что он умер.