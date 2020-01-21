Вторая жена Андрея Краско: "Годовщина нашей свадьбы напоминала поминки"
Польская актриса Мириам Александрович рассказала Sobesednik.ru о своих отношениях с известным актёром
Пятнадцать лет назад не стало Андрея Краско. Актёру было только сорок шесть лет. Страшное известие со съёмок фильма «Ликвидация» в Одессе, которые стали для артиста последними потрясло всю страну. Андрей умер на руках у своей возлюбленной.
Такой уход, по мнению друзей Краско, был для него предопределён. Он любил женщин, а те отвечали ему взаимностью. Но лишь с одной из своих дам сердца актёр оформил отношения. Ею стала мама его старшего сына Яна Анджея. Двадцать шесть лет они были в браке, но жили вдали друг от друга
– Мириам, близкий друг вашего Андрея – Андрей Ургант – считает, что из всех женщин, с которыми общался Краско, с вами он был по-настоящему душевно близок.
– Ургант – прекрасный человек, передавайте ему пламенный привет. Андрюша обожал Урганта, считал его старшим наставником, хоть они и ровесники. Мой сын Ваня общается с Ваней Ургантом. Мне приятно слышать такое мнение Андрея, потому что быть с Краско была моя мечта.
– Как вы шли к своей мечте?
– Очень сложно. Он дружил со мной, а я была в него влюблена. Но между нами случались более эмоциональные моменты. Когда мы расстались, я поняла, что беременна. Я долго этого никому не говорила, но потом пришлось сказать моей маме. Семье Андрея я сообщать не хотела, но моя мама позвонила Кире Васильевне, маме Андрея, который был на тот момент в Томске, куда его распределили после института.
Андрей сказал, что он рад и будет заботиться о ребёнке, но просит, чтобы я не писала ему писем, поскольку у него есть другая женщина. Я всё равно писала письма Андрею в своей тетрадке и оставляла их там. Потом родители моего любимого пригласили меня встречать у них в Питере Новый год. Тогда моей беременности было месяцев семь, Ванька у меня появится 31 марта, он задержался на три недели, не хотел рождаться.
В ленинградском аэропорту меня встречал Иван Иванович и – испуганный Андрей, который специально ждал меня, чтобы увидеться. Мы пообщались несколько часов, и он улетел в Томск. Своего сына я родила в Польше, где училась полгода заочно.
В следующий раз мы приехали с Ванькой в Питер, когда ему было уже пять месяцев. Андрей сделал мне предложение выйти за него замуж. 14 сентября 1980 года мы поженились в Питере, а через год наша прекрасная семейная жизнь рассыпалась.
– Почему так случилось, Мириам?
– Андрей интересовался другими женщинами. Иван Иванович решил сделать нам предсвадебный подарок, повозить нас на катере по питерским каналам, по тем местам, где кататься запрещено. У Краско старшего были знакомства в этой сфере, так как он по первой профессии был военным моряком.
Мы поехали путешествовать, а наш маленький ребёнок остался дома. Андрей решил позвонить своей маме, спросить как там она справляется с Ванькой. Я стою с ним рядом в телефонной будке и понимаю, что он уже не с мамой разговаривает.
Оказывается, к Кире Васильевне пришла его женщина с предложением, чтобы я отдала ей Ваньку, а сама уехала в Польшу. «Без сына, – сказала она, – он измается». «Это чушь какая-то, – отреагировала Кира Васильевна, – чтобы мать отдала ребёнка». Андрей кричал на эту женщину.
Наша первая годовщина семейной жизни напоминала поминки. Потом наступили три сложных дня, о которых я ничего вам не могу сказать, потому что их не помню. Рядом со мной сидела младшая сестра Андрея Юлька, а за дверью стоял мой маленький сын. Я решила, что надо взять себя в руки и собраться.
Андрей мне когда-то сказал, что хотел бы со мной состариться. Мы действительно были близкими людьми, поэтому Андрей Ургант правильно говорит, он нас такими запомнил. Но близки мы были интеллектуально и дружески, а этого нам не хватило, чтобы продолжать свою жизнь вместе. Вот и всё.
– Для Андрея брак с вами был вторым, до этого он был женат на актрисе Наталье Акимовой…
– Наталья, поступив к нам на курс, увидела, что Андрей – сын тогда ещё Заслуженного артиста Советского союза Ивана Краско, который пользуется в Ленинграде уважением и авторитетом. Родители Андрея не очень хотели этот брака, но Андрей добился своего.
Жизнь в семье Краско была спокойной и размеренной, вечером все чаёвничали, разговаривали о жизни, искусстве, литературе – обо всём. Но Наташа не этого хотела, она ждала, что будут не скромные посиделки за семейным столом, а будут закатываться пиры, но их не было. Наташе такая размеренная жизнь не понравилась, и она ушла к Скляру, который был в неё влюблён, она в него, наверное, тоже. Но до чего она довела Андрея?! Он лечился в психушке.
– Игорь Скляр, который приехал в Ленинград из Курска, какое-то время жил у Краско. Иван Иванович принимал будущего исполнителя известного хита про Комарово как сына.
– У Краско-старшего жила половина нашего курса. Студенты спали вповалку на полу, а зимой расстилали шубы. Каждый, кто переступал порог Ивана Ивановича, принимался как член семьи. Краско были хлебосольными.
Однажды, ещё до нашей свадьбы, я попала в Питере в больницу, выписалась очень слабая. Андрей в это время уезжал с курсом в Будапешт. Он меня привёл домой и сказал: будешь жить здесь. Я осталась с его родителями. Они меня приняли и так обо мне заботились, что это просто мечта.
Кира Васильевна была прекрасна во всех отношениях. Внутренне Андрей был больше похож на мать, чем на отца. Он обожал маму. С ними жила ещё мама Киры Васильевны, бабушка Андрея. Она была жёсткая по сравнению со своей деликатной, мягкой дочерью, но тоже очень хорошая.
После расставания с Андреем я продолжала общаться и с Кирой Васильевной, и с Иваном Ивановичем. Когда мой сын подрос, я сажала его на поезд, и он сам ехал из Польши до Питера, где проводил с папой по три-четыре месяца, он обожал это время.
– Андрей был щедрым?
– Очень! Он был бедным, но абсолютно не жадным человеком. Готов был поделиться последним.
Расскажу эпизод, который полностью характеризует Андрея. Четвёртый курс ставил спектакли, а первокурсники помогали. На сцене я работать не могла, поскольку мой русский был слишком слаб, а сидела на прожекторе. Между двумя спектаклями был перерыв. Подходит ко мне Андрей и говорит: «Ты чего здесь сидишь?» Я ответила, что просто хочу посидеть и почитать. «Ладно, ладно, – говорит мне Андрей, – у меня есть двадцать рублей, пойдём пирожки есть!»
Когда на улице было холодно, а я оставалась в институте он не забывал оставить мне кофту, а когда был закрыт буфет, не ленился сбегать в магазин, чтобы принести бутылочку воды. Он был очень заботливым мужчиной, поэтому я влюбилась в него.
Когда человек его интересовал, он окружал его вниманием, хотел побольше о нём узнать, а людям приятно, когда ими интересуются. Мужчины начинали с ним дружить, а женщины в него влюблялись. У меня нет претензий ни к одной из его женщин, поскольку я сама на всё это попалась. Он звонил мне часто, чтобы просто поговорить, по-дружески рассказывал о своей личной жизни, особенно, когда его добивалась какая-то женщина.
– Что вашему сыну передалось от отца?
– Очень многое. У него принцип жизни тот же самый, что и у Андрюши, который всегда делал всё, чтобы удержаться в своей профессии, мой Ваня такой же. Ещё одна черта Андрея – он не терпел, когда людей обижают несправедливо, причиняют боль.
Однажды в пивной он увидел, как один человек нападал на другого. Он ночью спать не мог после этого случая, Утром вернулся в эту пивную и побил этого обидчика. «Теперь я спокоен, – сказал он мне по телефону».
Единственное, чем отличается мой сын от Андрея, это то, что он с одной женщиной живёт уже 18 лет. Он влюблён в свою жену. Недавно мы всей семьёй проводили выходные за городом, я наблюдала как они обожают друг друга, какие у них растут замечательные мальчики, мои внуки. Постоянством в личной жизни мой Ванька похож на свою бабушку Киру, а не на папу с дедушкой, иначе бы у него всё было по-другому.
– С кем из своих женщин Краско был счастлив?
– С последней, со Светланой. Про Маргариту, мать его младшего сына Кирила, он говорил, что она всё время плачет и в каждой мелочи находит проблемы, это его расстраивало.0
«От скольких браков ты меня спасла», – однажды сказал мне Андрей. Дело в том, что мы разъехались, но не развелись. Андрей предложил мне оформить развод, когда собрался купить машину в кредит, со дня нашего расставания прошло уже больше двадцати пяти лет. Мы перестали быть мужем и женой за полгода до его смерти.
«Вы приедете на похороны?» – спросил меня кто-то из журналистов. «Нет, там и без меня жён хватает», – ответила я. Но я вовсе не поэтому не полетела на прощание с Андрюшей, а потому что мой сын сказал, что сам поедет. Я спрашивала: «Ваня, поехать с тобой?» Но он решил лететь один.
– Как вы узнали, что Андрея больше нет?
– Мы сидели у меня дома и что-то отмечали. Среди гостей была Юлька, сестра Андрея, которая тоже живёт в Польше. Юле кто-то позвонил, это была та самая Света, последняя подруга Андрея. Она вышла, чтобы поговорить по телефону, а вернулась совсем другая.
«Убирайте со стола пустые бутылки, – сказала она, – это плохая примета. С Андреем очень плохо, он в больнице». Мы вскоре все разошлись, а утром Юлька позвонила и сказала, что он умер.
Мне надо было оповестить об этом сына. Я взяла с собой своего и Ваниного друга, поехала к нему. Он не верил, думал, что мы так плохо решили пошутить. Как хорошо, что я взяла с собой этих ребят, это была огромная поддержка. Ваня плакал и кричал, а мой сын очень редко плачет.
Ваня с ним виделся в мае. Андрей перед Ванькой держал себя, всё-таки это был его сын. Ваня говорит, что они смотрели друг на друга и знали, о чём речь. Между ними была очень большая связь. Ваня уже понимал, что творится в жизни Андрея, он видел, что отец себя не слишком хорошо чувствует, но не знал, что до такой степени…
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