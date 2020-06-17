После скандала с "Современником" репертуары театров начнут проверять по критериям "нацбезопасности"
Этим решили заняться общественники из совета при Минкульте
Председатель общественного совета при Минкульте Михаил Лермонтов заявил, что их структура намерена провести слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии национальной безопасности. Об этом пишет «РИА Новости».
Лермонтов ссылается на утвержденную президентом Владимиром Путиным стратегию, в которой в том числе говорится о «сохранении ценностей духовно-нравственных, патриотических».
Глава совета уверен, что общественные структуры смогут взять на себя функцию не цензоров, а контролеров.
Триггером для инициативы стал скандал вокруг постановки «Современника» «Первый хлеб» с участием Лии Ахеджаковой. Консервативные активисты ополчились на театр, где используется ненормативная лексика и гомосексуальные сцены.
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Рубрика: Культура и ТВ