После скандала с "Современником" репертуары театров начнут проверять по критериям "нацбезопасности"

Председатель общественного совета при Минкульте Михаил Лермонтов заявил, что их структура намерена провести слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии национальной безопасности. Об этом пишет «РИА Новости».

Лермонтов ссылается на утвержденную президентом Владимиром Путиным стратегию, в которой в том числе говорится о «сохранении ценностей духовно-нравственных, патриотических».

Глава совета уверен, что общественные структуры смогут взять на себя функцию не цензоров, а контролеров.

Триггером для инициативы стал скандал вокруг постановки «Современника» «Первый хлеб» с участием Лии Ахеджаковой. Консервативные активисты ополчились на театр, где используется ненормативная лексика и гомосексуальные сцены.