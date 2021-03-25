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Сергей Гармаш: Я не имею отношения к тому, что происходит с "Современником"

Актёр отверг подозрения в причастности к проверке силовиками спектакля "Первый хлеб"

Фото: Агентство «Москва»

После выхода спектакля «Первый хлеб» вокруг «Современника» сложилась крайне напряжённая ситуация. Руководство ветеранской организации усмотрело в «Первом хлебе» «пропаганду однополой любви» и «разжигание межнациональной розни». Глава СК Александр Бастрыкин в связи с жалобой ветеранов поручил проверить постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов. Мало того, в связи с «Первым хлебом» Минкульт проверит репертуар вообще всех театров на соответствие стратегии национальной безопасности.

Общественность до сих пор не может поверить, что весь этот абсурд мог родиться просто из хорошо унавоженной пропагандой почвы, и ищет рациональные и конкретные причины. Звучало, например, предположение, что «все нападки идут из самого театра», что причина этого – в доносах, и что вся эта история связана с недавними распрями внутри «Современника», когда после смерти Галины Волчек худруком театра был назначен Виктор Рыжаков (декабрь 2019 года).

Как мы помним, сразу вслед за этим последовал громкий уход из «Современника» Сергея Гармаша – с открытым эмоциональным, горьким письмом труппе, с обличением «неверной» идеологии нового худрука и жалобами на это в вышестоящие органы. Тогда же свое открытое письмо-отповедь коллеге опубликовала Лия Ажеджакова, на которую сегодня обрушились упреки в связи с ее ролью в «Первом хлебе». Обе стороны – «за Рыжкова» и «против Рыжакова» – были совершенно искренни. И кто бы как ни относился к яркому уходу Сергея Гармаша, но он не из тех, кто держит камень за пазухой.

Сергей Леонидович подтвердил это Sobesednik.ru:

– Я уже давно не служу в театре «Современник». Я уволился оттуда ровно год назад. И с тех пор не имею никакого отношения ни к «Современнику», ни к тому что там делается. Я занимаюсь совершенно другими проектами и делами, и совершенно ничего не знаю о том, что происходит на Чистых прудах.

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