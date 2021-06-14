МХАТ не решается выпустить спектакль с Бузовой в сентябре

«На неопределённый срок», заявил заместитель худрука театра Захар Прилепин. Он сам – сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», и вообще видный фигурант предстоящих выборов, а возможно, и последующих президентских.

Ну а спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой не просто привлёк общественное внимание, но и вызвал шум, обсуждения и издёвки. С одной стороны – Сталин, которого ненавидит так много народа, что даже самые преданные любители вождя не решаются ещё ставить его на божничку. С другой – самодеятельная артистка Бузова, участие которой сообщает спектаклю некоторую балаганность.