МХАТ не решается выпустить спектакль с Бузовой в сентябре
Виной всему – выборы в Госдуму. Подписание контракта с Ольгой на исполнение роли в «Чудесном грузине» отложено
«На неопределённый срок», заявил заместитель худрука театра Захар Прилепин. Он сам – сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», и вообще видный фигурант предстоящих выборов, а возможно, и последующих президентских.
Ну а спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой не просто привлёк общественное внимание, но и вызвал шум, обсуждения и издёвки. С одной стороны – Сталин, которого ненавидит так много народа, что даже самые преданные любители вождя не решаются ещё ставить его на божничку. С другой – самодеятельная артистка Бузова, участие которой сообщает спектаклю некоторую балаганность.
В общем, не нужно это сейчас руководству МХАТа им. Горького.
– Решили не будоражить общественность, не будить лиха, – сказал директор МХАТа Олег Михайлов, добавив, что спектакль убрали из репертуара «не навсегда».
Между тем, Ольге Бузовой, сыгравшей певицу кабаре Беллу Шанталь, должны были заплатить за два выхода на сцену 17 и 18 сентября около 240 000 рублей. И это в два раза меньше, чем ей заплатили за пару первых показов спектакля.
Но очень может быть, что МХАТ и вовсе откажется от Бузовой и позовёт на роль м-ль Шанталь вместо неё другую актрису, менее хайповую, но более профессиональную.
Кравец Елена
Рубрика: Культура и ТВ