Сегодня, в 19:28

МХАТ не решается выпустить спектакль с Бузовой в сентябре

Виной всему – выборы в Госдуму. Подписание контракта с Ольгой на исполнение роли в «Чудесном грузине» отложено

Фото: Global Look Press

«На неопределённый срок», заявил заместитель худрука театра Захар Прилепин. Он сам – сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», и вообще видный фигурант предстоящих выборов, а возможно, и последующих президентских.

Ну а спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой не просто привлёк общественное внимание, но и вызвал шум, обсуждения и издёвки. С одной стороны – Сталин, которого ненавидит так много народа, что даже самые преданные любители вождя не решаются ещё ставить его на божничку. С другой – самодеятельная артистка Бузова, участие которой сообщает спектаклю некоторую балаганность.

Топ-5 вещей, которыми Бузова может удивить после МХАТовсокго скандала

В общем, не нужно это сейчас руководству МХАТа им. Горького.

– Решили не будоражить общественность, не будить лиха, – сказал директор МХАТа Олег Михайлов, добавив, что спектакль убрали из репертуара «не навсегда».

Между тем, Ольге Бузовой, сыгравшей певицу кабаре Беллу Шанталь, должны были заплатить за два выхода на сцену 17 и 18 сентября около 240 000 рублей. И это в два раза меньше, чем ей заплатили за пару первых показов спектакля.

Но очень может быть, что МХАТ и вовсе откажется от Бузовой и позовёт на роль м-ль Шанталь вместо неё другую актрису, менее хайповую, но более профессиональную.

Кравец Елена

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 5 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Туризм 40 минут назад

"Быстрей закрывайте! Больше действия, а не болтовни": в сети все больше обсуждают новое закрытие Турции

Спорт 48 минут назад

Пинк обвинила Федерацию гандбола в сексизме и оплатит штраф спортсменок, отказавшихся от бикини

Спорт 1 час назад

Дизайнер олимпийской сборной заработает на госконтрактах полмиллиарда рублей. И спорт здесь совершенно ни при чем

Спорт 3 часа назад

Российские гимнасты выиграли золото Олимпийских игр спустя 25 лет!

Шоу-бизнес 3 часа назад

Карина Кросс: Соцсети – главное увлечение детей ХХI века!

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Теперь точно не умрет!» Поклонники радуются улучшению состояния МакSим

Шоу-бизнес 4 часа назад

МакSим начала общаться жестами

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Копия мама": Шепелев впервые показал фото сына Жанны Фриске

Культура и ТВ 6 часов назад

Олег Меньшиков уволил 18 актеров из театра, которым руководит

Шоу-бизнес 7 часов назад

DAVA подарил дом мечты молодой семье из Новосибирска.

Спорт 11 часов назад

13-летняя японка взяла золото на Олимпиаде. Увы, это не рекорд – опоздала на 2 дня

Спорт 11 часов назад

Российские волейболисты победили США на Олимпийских играх в Токио

Шоу-бизнес 12 часов назад

Бородина в Турции забыла о разводе, а Подольская в Греции получила травму

Культура и ТВ 20 часов назад

Двести лет жести

Шоу-бизнес 1 день назад

Польские певицы записали гимн за право на аборт на мотив песни группы t.A.T.u.

Туризм 1 день назад

"Закрыть Турцию для туризма лет на пять – до победы над ковидом": в Сети обсуждают ужесточение мер к российским туристам

Спорт 1 день назад

Итоги россиянок на токийской Олимпиаде: серебро в луке и золото в стрельбе

Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Ягудин: "Неработающий мужчина – это трагедия"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика