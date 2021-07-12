Фото с историей: Илья Олейников выше пояса
Sobesednik.ru продолжает публиковать кадры из архивов Валерия Плотникова и его рассказы
На этот раз представляем вниманию наших читателей кадр, сделанный во время необычной фотосессии с актером Ильей Олейниковым.
– Сейчас об этом мало кто помнит, но когда-то у Ильи Олейникова в Питере был совершенно замечательный дуэт с Ромой Казаковым, – рассказывает фотограф. – Дуэт был очень забавный, потому что Илья и Рома были, как Тарапунька и Штепсель, разновеликие. Рома, тоже иудей, как Илья, был маленького роста и очень контрастировал с высоким Ильей. Их дуэт, на мой взгляд, был тоньше, изящнее и человечнее, чем то, что потом получилось в «Городке», где иногда проскакивало и нечто... хм-м-м... ниже пояса. На их с Ромой фоне даже и Ширвиндт с Державиным бледнели. Мало того, они сами писали все свои миниатюры и сами их инсценировали.
Мы с Ильей были давно знакомы и дружили если не прямо семьями, то, так сказать, встречались домами. У Ильи, кстати, была потрясающая дача! Было вообще удивительно, как на нашем сравнительно равнинном питерском ландшафте он выстроил на своем участке альпийские горные перепады – такие «дизайнерские», что иногда даже было довольно сложно передвигаться, особенно если выпьешь. Честное слово, Илья создал у себя прямо мини-Швейцарию и даже насосную станцию соорудил, чтобы вода не иссякала, а циркулировала бесперебойно.
Мне кажется, что Илюша, как и многие люди, которые занимаются эстрадой и комикованием, не был по сути ни клоуном, ни шутом. Он писал совсем не эстрадную музыку – он даже написал рок-оперу «Пророк» по Ветхому Завету. Он был очень увлекающийся человек, и, думаю, ему пришлось что-то заложить – надеюсь, не душу, конечно! – чтобы найти деньги на постановку этой оперы. Она шла у нас в Питере какое-то время без какой-то раскрутки, без громких имен.
В его жизни было много потерь, и, может, оттого в нем была какая-то большая глубина и душевная высота. Потерять Рому, друга и партнера, было, конечно, для Ильи трагедией, после которой прошло довольно долгое время, прежде чем начался их дуэт с Юрой Стояновым.
Этот снимок сделан уже во время «Городка». И потом я в экран вмонтировал Стоянова.
Кстати, оба они – из тех немногих артистов, которые в родном городе смогли достичь действительно всенародной славы, как питерцы Боярский, Розенбаум, Андрей Петров и Эдита Станиславовна Пьеха. Большинство же, добившись какой-то высоты, старались сразу слинять в Москву. Что в общем-то Юра Стоянов и сделал, как только Илюши не стало. И это в принципе можно понять.
Я помню, что я тогда увидел Илюшу без усов, что было само по себе как-то странно и загадочно! Я был ошарашен внезапной сменой имиджа, это как если бы увидеть Никиту Михалкова без усов – тут поневоле застынешь, – и быстро его заманил к себе в мастерскую на Невском. Я спросил: что это он, мол, без усов-то? А дело было летом, и он, сославшись на жару, сказал, что хочет дать лицу отдохнуть.
Кстати, я что-то не помню, где я достал этот телевизор. Может, даже на помойке нашел. Ну не буквально на свалке, а скорее во дворе. Такие телевизоры уже были не в моде. Но мне нужен был именно такой – из прошлой жизни, а не плоская плазма. Такой, как тумбочка, чтобы на него можно было облокотиться.
Сниматься голышом придумал я. Даже не могу объяснить, почему. Наверное, это было интуитивно, потому что он усы сбрил. А раз нет усов, пусть и ничего другого не будет. Кроме шляпы и бабочки. Эта бабочка легендарная и заслуженная, в ней у меня снимался и Аркадий Исаакович Райкин, и еще несколько достойных людей. Шляпа тоже, впрочем, уважаемая – Миша Боярский с ней фотографировался, несмотря на обилие собственных шляп.
Жизнь Ильи закончилась как-то неожиданно и трагично. А фотография осталась.
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Материал вышел в издании «Собеседник+» 06-2021 под заголовком «Илья Олейников выше пояса».
Теги: #Знаменитости, #Шоу-бизнес
Рубрика: Культура и ТВ