Фото с историей: Илья Олейников выше пояса

На этот раз представляем вниманию наших читателей кадр, сделанный во время необычной фотосессии с актером Ильей Олейниковым.

– Сейчас об этом мало кто помнит, но когда-то у Ильи Олейникова в Питере был совершенно замечательный дуэт с Ромой Казаковым, – рассказывает фотограф. – Дуэт был очень забавный, потому что Илья и Рома были, как Тарапунька и Штепсель, разновеликие. Рома, тоже иудей, как Илья, был маленького роста и очень контрастировал с высоким Ильей. Их дуэт, на мой взгляд, был тоньше, изящнее и человечнее, чем то, что потом получилось в «Городке», где иногда проскакивало и нечто... хм-м-м... ниже пояса. На их с Ромой фоне даже и Ширвиндт с Державиным бледнели. Мало того, они сами писали все свои миниатюры и сами их инсценировали.

Мы с Ильей были давно знакомы и дружили если не прямо семьями, то, так сказать, встречались домами. У Ильи, кстати, была потрясающая дача! Было вообще удивительно, как на нашем сравнительно равнинном питерском ландшафте он выстроил на своем участке альпийские горные перепады – такие «дизайнерские», что иногда даже было довольно сложно передвигаться, особенно если выпьешь. Честное слово, Илья создал у себя прямо мини-Швейцарию и даже насосную станцию соорудил, чтобы вода не иссякала, а циркулировала бесперебойно.

Мне кажется, что Илюша, как и многие люди, которые занимаются эстрадой и комикованием, не был по сути ни клоуном, ни шутом. Он писал совсем не эстрадную музыку – он даже написал рок-оперу «Пророк» по Ветхому Завету. Он был очень увлекающийся человек, и, думаю, ему пришлось что-то заложить – надеюсь, не душу, конечно! – чтобы найти деньги на постановку этой оперы. Она шла у нас в Питере какое-то время без какой-то раскрутки, без громких имен.

В его жизни было много потерь, и, может, оттого в нем была какая-то большая глубина и душевная высота. Потерять Рому, друга и партнера, было, конечно, для Ильи трагедией, после которой прошло довольно долгое время, прежде чем начался их дуэт с Юрой Стояновым.

Этот снимок сделан уже во время «Городка». И потом я в экран вмонтировал Стоянова.