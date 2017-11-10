Вдова Ильи Олейникова: Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"

11 ноября пять лет назад не стало Ильи Олейникова. Sobesednik.ru вспоминает артиста вместе с его вдовой Ириной Клявер.

Пять лет назад ушел из жизни актер, телеведущий и композитор Илья Олейников. Звезду программы «Городок» сразил рак легкого. До самого последнего дня, несмотря на свой недуг, Илья Львович был предан работе и семье. Со своей женой – Ириной Клявер – артист прожил 38 лет. А плодом их любви стал сын Денис, который уже давно известен как популярный певец и музыкант. Какими были эти пять лет для Ирины Викторовны, узнали наши корреспонденты.

«Брак был подарком свыше»

– Обычно в этот день мы собираемся в храме, служится панихида, затем идем на кладбище, возлагаем цветы. В этом году у нас был очень хороший день воспоминаний 10 июля – в день рождения Илюши. Ведь в этом году ему исполнилось 70 лет. Я говорю без всяких приставок «бы», так как отец Алексей напомнил, что для Бога жизненный путь человека не прекращается с его уходом в другой мир.

– Как Илья Львович любил отмечать свой день рождения?

– К нам обычно приходили друзья. Илюша любил компании, но не очень большие. В близкий круг входили 10–12 человек. В основном праздновали дома в саду, готовили шашлыки. Не любили официоза в ресторанах.

– С партнером по «Городку» Юрием Стояновым Илья Львович родился в один день с разницей в 10 лет. Но вместе они редко отмечали дни рождения. В этом году он приезжал к вам?

– Нет. Традиция продолжается и по сей день. И это правильно. Юра прислал видео. Он озвучил очень хорошую инициативу – обращение к властям города об открытии мемориальной доски в честь Илюши. Я уверена, что это сбудется. Мы хотим, чтобы доска была установлена на доме номер 26 по набережной реки Фонтанки, где очень долго работали Илья и Юра (там находилась студия «Позитив»), записывались сюжеты для «Городка».

Ирина Клявер и Илья Олейников // Фото: Сергей Иванов

– В чем секрет вашего долгого брака с Ильей Львовичем?

– Понимаете, чтобы чувствовать себя гармонично, каждому человеку нужна определенная степень свободы. В этом смысле мы не были собственниками. Всегда доверяли друг другу. Я не контролировала мужа, и от него не было в мой адрес каких-то руководящих напутствий. Мы никогда не находились на грани развода. Я думала, что так хорошо бывает у всех. А когда Илюшенька ушел, поняла, что мой брак был подарком свыше!

«Для внука тема дедушки очень ранимая»

– Говорят, что многие веселые в кадре люди в жизни унылы. А каким был Илья Львович?

– Он был скорее не унылым, а молчаливым. Но лаконичность его мыслей и неординарность ответов всегда вызывали улыбку и смех. Дома не скучали, даже когда он молчал. У нас старший внук такой же – Тимошенька (старший сын Дениса Клявера. – Ред.). Тимоша и внешне на него похож. Бывает, взглянет точно так же, примет такое же положение тела. Илюша не был дома физически активным. Скорее его можно назвать «диванным» мужчиной. И Тимошка такой же – мягкий, спокойный мальчик.

– А в своем сыне – певце Денисе Клявере – видите черты мужа?

– Конечно! В нем есть папины одаренность и трудолюбие, а также чувство юмора и искренность. Недавно у Дениса был сольный концерт. За кулисами я сказала ему: «Сыночек, папа гордился бы тобою!» «Он и гордится!» – ответил он мне, все время чувствуя его поддержку. Хотя любовь к музыке сыну привили мы с моей мамой. Денисонька был нормальным ребенком – ему хотелось играть в футбол, бегать с мальчишками. А я приставала с музыкальной школой. Илья всегда говорил: «Что ты его мучаешь? Пусть лучше занимается спортом!» И вот прошли годы – и музыка стала призванием Дениса! Сын нередко мне за это говорит спасибо.

Денис Клявер // Фото: Global Look Press

– Внуков у вас трое. Они часто вспоминают о дедушке?

– При жизни Илюша знал только о Тимофее. С Эвелиной (от романа Дениса с Евой Польной. – Ред.) они не виделись, Данюсик еще не родился. Для Тимошки тема дедушки пока очень ранимая, он даже внешне еще не может скрывать этого. Когда забегает ко мне, часто рассматривает дедушкины фото, может прослезиться.

– Как вы восполняете пустоту в душе после того, как не стало второй половинки? Возможно, он приходит к вам во сне?

– Мне помогает его наследие. Я могу перечитать его книгу, послушать песни, пересмотреть программы. Что касается снов, Илюшенька приходил ко мне всего два раза, хотя многим нашим друзьям он снится чаще. В последний раз Илюша поинтересовался моим здоровьем и предложил сесть с ним в машину. Но я прошла мимо... А вот если вернуться к вопросу, что мне помогает, так это любовь людей, помнящих и любящих мужа. Бывает, что прохожие на улице мне улыбаются, и я понимаю, что они в этот момент вспоминают Илью. Многие его называют гением!

– Ирина Викторовна, наверняка вам говорили, что вы еще сможете встретить мужчину... Как вы к этому относитесь?

– На эту тему было две-три реплики. Зная мой характер, люди опасаются мне что-либо подобное говорить. А я в свою очередь живу сегодняшним днем. Стараюсь быть полезной своим близким и родным людям. А там, как говорится, будь что будет!