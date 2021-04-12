В Донском монастыре проходит прощание с Петром Мамоновым

В Донском монастыре проходит прощание с основателем группы «Звуки Му» Петром Мамоновым.

Как сообщает ТАСС, одним из первых проститься с артистом пришел режиссер Павел Лунгин, который снял картины «Такси-блюз» и «Остров» с его участием.

В храм прибыли близкие актера и десятки его поклонников.