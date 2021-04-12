В Донском монастыре проходит прощание с Петром Мамоновым
В храм приехали близкие музыканта, коллеги, а также многочисленные поклонники его творчества
В Донском монастыре проходит прощание с основателем группы «Звуки Му» Петром Мамоновым.
Как сообщает ТАСС, одним из первых проститься с артистом пришел режиссер Павел Лунгин, который снял картины «Такси-блюз» и «Остров» с его участием.
В храм прибыли близкие актера и десятки его поклонников.
Музыканта похоронят на кладбище в подмосковном городе Верее, где он прожил около 20 лет.
Напомним, Петр Мамонов умер в четверг, 15 июля, на 71-м году жизни. Он болел коронавирусом.
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