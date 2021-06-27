"Ушел в грозу. Будто небо забрало с собой": умер Петр Мамонов
Первая реакция соцсетей
В Москве в возрасте 70 лет умер актер, поэт и музыкант Петр Мамонов, основатель рок-группы «Звуки Му». Скорбим вместе со всеми.
Гарик Сукачев:
Пётр Николаевич Мамонов... Светлая память...
Алексей Герман:
В детстве мне казалось, что Мамонов уже старый, потом почему-то он прекратил для меня стареть, стал чем-то вечным, какой-то важной частью нас, мира вокруг, страны. Теперь он умер, ушел рано, наверное, такие как он не могут тихо угаснуть в девяносто, есть горькая предопределённость в этом. Лучше бы не уходил. Мы были бы лучше.
Иван Вырыпаев:
Великая благодарность за творчество. Для меня особенно ценны были спектакли. Это было сверхволшебство. Жизнь, прожитая в мире, где жил Пётр Мамонов, это ценность лично для меня. Спасибо! Очень большая благодарность и уважение.
Захар Прилепин:
Меньшов, Мамонов... Скоро за нами вообще некому будет присмотреть. Люди, которые ничего не делали ради «хайпа» и прибытка. Всё только ради совести. Физически чувствую, какой сквозняк сквозит без них внутри у всех нас. Какое сиротство тоскливое. Кому головой в колени уткнёшься, сын человечий. Может, этот ковид придумали, чтоб он всех праведников пережрал? Сука на суке сидит, сукой погоняет, и любую заразу переживут. Дай Бог здоровья и им тоже.
Юлия Теуникова:
Из всего русского рока Пётр Мамонов очень долго был для меня, наверное, самым любимым. Я ходила на все его премьеры.
Никто ничего подобного не делал ни до, ни после.
И ещё он свидетельствовал о Христе. И у него получалось. Это трудно, это мало у кого получается - вне зависимости от того нравится это кому-либо или нет. Тем более у таких масштабных, медийных персон, известных широкому кругу людей.
Думаю, последователи у него будут, и, возможно, есть - среди нового поколения рокеров, авторов, артистов и пр. Но такого свидетельства о Христе больше не будет.
Спасибо за всё. И Царствия Небесного.
Андрей Кураев:
Отмучился... Скончался Пётр Николаевич Мамонов. Прими его, Господи, на свой Остров.
Wild Boris:
Ушел в грандиозную грозу. Будто небо забрало с собой
Лапшин Олег:
«Зато я умею летать». Он из тех совсем немногих, кто умел и хотел, а зал кричал: "Петя, танцуй". Гвозди заколачивали крыльями. Но вот улетел. Горько на душе
Наталья Панкратова:
Так жалко. Особенно очень злит, что вдруг бы, если бы все эти люди привились, все бы по-другому развивалось. Так обидно! Ведь еще многое мог бы сделать не смотря на возраст(
"Подлинный смысл жизни - любить"
Сам Петр Мамонов не так чтобы очень давно говорил:
«В гробу карманов нет. Что собрал в душе, с тем и будешь жить!»
«Зачем мы живем? Долгие годы я никак не отвечал на этот вопрос — бегал мимо. Был под кайфом, пил, дрался, твердил: «Я главный». А подлинный смысл жизни — любить. Это значит жертвовать, а жертвовать — это отдавать. Схема простейшая. Это не означает — ходить в церковь, ставить свечки и молиться. …Видеть хорошее, цепляться за него — единственный продуктивный путь. Другой человек может многое делать не так, но в чем-то он обязательно хорош. Вот за эту ниточку и надо тянуть, а на дрянь не обращать внимания. Любовь — это не чувство, а действие. Не надо пылать африканскими чувствами к старухе, уступая ей место в метро. Твой поступок — тоже любовь. Любовь — это вымыть посуду вне очереди».
Теги: #петр мамонов, #соцсети, #Сукачев, #Герман-младший
Рубрика: Культура и ТВ