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Умер Пётр Мамонов

Несколько дней он находился в критическом состоянии

Фото: Global Look Press

Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте, который, по свидетельству его жены Ольги, ведут помощники. Пётр Николаевич находился в больнице "Коммунарка", куда был госпитализирован с коронавирусом.

Последние две недели своей жизни Мамонов провёл в состоянии искусственной комы. Сегодня утром супруга опровергала, что у него отказали почки или сердце, поясняя при этом, что "там не только сердце, общее тяжёлое состояние".

Уже в период, когда актёр находился в реанимации пришло известие о том, что его наградили орденом Дружбы. Ранее Ольга Мамонова в интервью Sobesednik.Ru объясняла, почему подняла шум по поводу отсутствия у Петра Николаевича почётных званий. Присвоить звание заслуженного или народного артиста ему в итоге не успели...

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