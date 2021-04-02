Умер Пётр Мамонов

Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте, который, по свидетельству его жены Ольги, ведут помощники. Пётр Николаевич находился в больнице "Коммунарка", куда был госпитализирован с коронавирусом.

Последние две недели своей жизни Мамонов провёл в состоянии искусственной комы. Сегодня утром супруга опровергала, что у него отказали почки или сердце, поясняя при этом, что "там не только сердце, общее тяжёлое состояние".

Уже в период, когда актёр находился в реанимации пришло известие о том, что его наградили орденом Дружбы. Ранее Ольга Мамонова в интервью Sobesednik.Ru объясняла, почему подняла шум по поводу отсутствия у Петра Николаевича почётных званий. Присвоить звание заслуженного или народного артиста ему в итоге не успели...