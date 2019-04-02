"Меня хотят уничтожить": Марица Запашная рассказала о конфликте с братьями

Непростая ситуация развернулась в семье легендарного Вальтера Запашного. Его дети – Марица, Эдгар и Аскольд – никак не могут найти общий язык. По словам Марицы, на данный момент братья и вовсе решили свести с ней счеты. В том, что происходит в семье наследников легенды цирка, попытались разобраться наши корреспонденты.

– У нас один отец – Вальтер Запашный, – говорит Марица. – На этом все наше родство в принципе заканчивается. Когда мне было 13 лет, мои мать с отцом развелись, у него появились двое новых детей.

Был момент, когда мы более-менее с ними разговаривали, общались. Но потом все контакты прекратились. Не хочу выносить дешевую грязь – мне все это неприятно. Но я прекрасно понимаю, почему в данный момент доканывают меня и моего сына. Мы Запашным жить мешаем! Им не нравится, что у нас одна фамилия и то, что мы работаем в Росгосцирке.

На данный момент конфликт перешел в открытую стадию. Уже в ближайшее время Марица с уникальным коллективом и десятком животных может оказаться на улице. Женщина уверяет: к тем неприятностям, которые происходят в данный момент в ее жизни, приложили руку как раз ее кровные родственники.

– Мы работали в городе Магнитогорске, – объясняет Марица. – К нам на представление приезжала директор Омского цирка и предлагала провести гастроли в их городе. Я дала согласие. Она мне сказала, что усовершенствует программу, сделает несколько новых номеров, и дальше мы поедем в прокат (гастроли по стране). Я ехала с открытым сердцем, потому что знала ее десять лет.

Для усовершенствования программы в Омск пригласили режиссера. При этом учитывать пожелания и комментарии самой Марицы посчитали лишним.

– Программа стала выглядеть хуже, – считает Марина. – Фактически они ничего нового они не сделали: только несколько костюмов дешевых надели на артистов. Я как художественный руководитель высказывала свое недовольство. Мои замечания оставались без ответа. А потом я и вовсе оказалась здесь ненужной и лишней.

Поддержки от нынешнего руководства Госцирка Марице ждать не приходится. Женщина уверяет, что нынешний генеральный директор организации – Сергей Беляков – друг ее братьев.

– Команду во главе с Беляковым привели в Росгосцирк как раз Запашные, – продолжает Марица. – Когда-то он прокатывал их программы. А теперь возглавляет Росгосцирк. У них всех сейчас больной вопрос – уволить меня и сына.

Я видела разные захваты, но такого ужаса и скотского отношения не видела никогда. Мы с Запашными раньше старались не дергать друг друга. Я держалась от них подальше. Не лезла к ним, они – ко мне. Это длилось до определенного момента, пока они не стали трогать меня.

– На сегодняшний момент стоит вопрос расформирования нашего коллектива, – вздыхает Запашная. – Я попросила предоставить обоснование, в связи с чем это происходит. Но ответа не последовало. Звонят каждому артисту, который работает в нашей программе, и угрожают: «Если кто-то скажет хоть слово поддержки, будет уволен!». Артистов просто запугивают. Ко всему происходящему причастны генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, его заместитель Татьяна Бушкова и директор Омского цирка Елена Агафонова, которая является подругой Бушковой. Собираюсь обратиться в прокуратуру, чтобы они провели проверку.

На данный момент Марица находится в Омске. Но понимает: вскоре ей предстоит нешуточная схватка.

– Я не знаю, что будет завтра, – говорит Марица. – Сюда прислали безумную проверку – все выясняют. Вчера даже пришлось полицию вызывать, потому что это – просто группа беспредельщиков.

Вчера меня довели – две «Скорые» приезжали. Занимаются провокациями. Выдержать такое испытание очень тяжело!

Понимаете, идет уничтожение фамилии – Запашные не хотят, чтобы одна и та же фамилия была на афишах. Они хотят быть одними-единственными. Поэтому дали программу на наше уничтожение. Но у них кишка тонка!