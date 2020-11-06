Геннадий Зюганов: "Фильмы Владимира Меньшова всех нас переживут"

Сегодня, в День памяти Владимира Меньшова, о мужской дружбе длиною в жизнь в интервью Sobesednik.ru рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

– Мы с Меньшовым сдружились, когда он впервые приехал в Орел, еще не закончив ГИТИС, с Еленой Прохоровой приезжали. Мы тогда построили первый в СССР завод управляющих машин, где были уникальные технологии, чистейшее производство, в основном, молодежь – талантливые инженеры, конструкторы, рабочие. Меня очень порадовало его (Владимира Меньшова – прим. ред.) отношение с тем, с кем он беседовал. Лишь потом я узнал секрет Меньшова: он сам успел поработать шахтером, токарем, моряком – то есть, он хорошо знал рабочую душу.

– Какой фильм Владимира Меньшова для вас стал самым важным?

– У него пятерка выдающихся фильмов. Все пять фильмов – это памятник, прежде всего, его таланту и нашему кинематографу. Я бы не стал выбирать: они разные фильмы. «Москва слезам не верит», Меньшов взял, казалось бы, Москву лимитчиков, а показал ее с такой народной душой, с такой любовью, с таким уважением, что каждый раз смотришь, открываешь что-то новое и приятное. «Шырли-мырли» – экстравагантное кино, но вместе с тем Меньшов в нем по ряду тем прошел по лезвию бритвы, сумел показать всю противоречивость нынешней жизни. «Человек на своем месте» – прекрасный фильм, когда человек для себя для Земли и страны своей, которую любит, хочет что-то сделать полезное. Я не представляю современное кино без Меньшова.

Меньшов – уникальный человек. Я дружил до последних дней с ним, неделю назад звонил ему – он с большим уважением прокомментировал мой новый фильм «Геннадий Зюганов».

Если взять чисто политическую часть, Меньшов пришел ко мне в штаб на выборы президента в 1996 году. Я сказал тогда ему: тебе завтра перекроют все пути и дороги. Владимир ответил: «сейчас главное думать о державе и помочь ей вылезти из этого ярма».

Всегда поддерживали друг друга, встречались. Считаю, огромная потеря. Просто огромная. Последнее время я потерял тех, кто меня во многом спас в лихие годы. Ушли из жизни Бондарев, Распутин, Губенко, Говорухин, Кобзон и вот сейчас Меньшов.

Эти люди – таланты огромной величины, огромного влияния и исключительной мужественности и порядочности. Когда меня судили и допрашивали, я не просил, они сами пришли, сказали, мы поможем, возвысим свой голос и во многом спасли дело – на 10 лет было сфабриковано.

Ходили мы все на прощание с Владимиром, но у меня тут свой подход. Такие люди не уходят у меня из жизни, они остаются как сокровища в душе, мыслях, делах они будут жить. Фильмы Владимира Меньшова всех нас переживут.