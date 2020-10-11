Вчера, в 22:38

Вдова Баталова о Меньшове: Они с Лёшей часто обсуждали сценарий продолжения "Москва слезам не верит"

Алексей Владимирович говорил, что Меньшова нельзя ни с кем сравнивать

Фото: Instagram

Понедельник начался с трагической новости: не стало Владимира Меньшова, известного кинорежиссёра, народного артиста. Лента новостей пестрит фото ушедшего, звёзды эстрады и кино приносят свои соболезнования родным и близким Меньшова. Мы поговорили с вдовой Алексея Баталова Гитаной Аркадьевной, которая поделилась своими воспоминаниями о народном артисте.

Несколько лет назад на похоронах Алексея Баталова в первых рядах зала, где прощались с народным артистом, сидел Владимир Меньшов. Он просил журналистов не задавать вопросов, ведь ушёл не просто коллега, а товарищ, друг.

– Мне нравились картины Меньшова, хоть я и не могу судить его, как режиссёра, – говорит Гитана Аркадьевна. – Алёша очень тепло к нему относился, они часто созванивались. 

Им не раз предлагали снять вторую часть «Москва слезам не верит», но они отказывались, хотя сами между собой часто обсуждали, какой могла стать судьба каждого героя.

Я вам должна сказать: только теперь я понимаю, как было бы здорово, если бы они осуществили все то, о чем говорили. Они были очень талантливыми, а Володя и вовсе не был похож ни на одного режиссёра. Лёша говорил, что Меньшова нельзя ни с кем сравнивать, он очень его уважал и считал, что своей работой он очень много делает для нашей страны.

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– Вера Алентова сейчас так же, как и вы, осталась без спутника жизни…

– Я её понимаю, ведь она всю жизнь прожила с одним мужем. И мы так с Алёшей, только расписанные прожили вместе 60 лет, а сколько были знакомы. И вы представляете, человек с вами рядом всю жизнь, и вдруг, он уходит, – это страшно… К сожалению, это придётся пережить каждому, смерть неминуема.

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