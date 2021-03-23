Анатолий Вассерман: Меньшов шёл против мнения околотворческой тусовки
Эрудит вместе со всей страной скорбит по оскароносному режиссёру
Внезапная смерть режиссёра Владимира Меньшова от последствий коронавирусной инфекции, повергла в шок всю страну. Не остался в стороне от этой трагедии и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. В разговоре с Sobesednik.ru эрудит рассказал, за что он много лет уважает оскароносного кинодеятеля.
– С Владимиром Меньшовым я лично никогда не пересекался, – говорит 68-летний Вассерман. – Но считаю, что его смерть – это большая утрата не только для кинематографа. Этот человек при жизни неоднократно показал, как нужно правильно себя вести.
Причём, показал он это вопреки мнению околотворческой тусовки. А идти против привычного окружения, всегда очень нелегко.
В качестве примера, Анатолий вспомнил, как в 2007-м году Владимир Меньшов отказался вручать премию MTV фильму «Сволочи». Дело в том что, по мнению режиссёра, эта картина стала позором России.
– Он кинул конверт на пол и сказал, что отказывается этот фильм награждать, – напомнил наш собеседник. – Ведь картина «Сволочи» основана на лживом сюжете. Там нашим спецслужбам времён Великой Отечественной войны приписали действия, которые на самом деле совершили немецкие спецслужбы. Естественно, у Меньшова это вызвало справедливое негодование. Фокус весь в том, что, получается, околотворческая кинотусовка наградила этот фильм за ложь!
Анатолий Вассерман уверяет, что он примерно понимает, какие чувства в тот день пришлось испытать Владимиру Меньшову.
– В своё время я тоже испытал немало напряжения, когда убедился, что мои прежние взгляды построены на основе ошибочной теории и мне пришлось эти взгляды пересмотреть, – продолжает эрудит. – В общей сложности 15 лет я был пламенным адептом тоталитарной секты либералов. Мне понадобилось немало сил, чтобы понять, почему эти воззрения неверны. Потом у меня ушло ещё несколько лет на то, чтобы разобраться, что именно в них ошибочно. Так вот, когда я отрывался от привычного коллектива, мне было очень тяжело.
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Рубрика: Культура и ТВ