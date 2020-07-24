Ольга Кормухина: "Кукушку" пела не для того, чтобы ее потом исполняли в распутных нарядах

К 80-летию начала Великой Отечественной войны в эфир НТВ выйдет специальный выпуск программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» – «Квартирник в Брестской крепости». В съемках программы принимали участие многие заслуженные и народные артисты нашей страны, среди них и певица Ольга Кормухина. Мы поговорили с заслуженной артисткой РФ о новостях в ее жизни, о поколении «ТикТок», скандале с участием Долиной, а также о судебных разбирательствах из- за песни «Кукушка».

– Времена сейчас проживаем непростые, как у вас обстоят дела с работой?

– Концертов, как вы понимаете, сейчас много быть не может, отменились фестивали, мы уже боимся что-то планировать, чтобы людям не пришлось впоследствии сдавать билеты. Благо, у нас с мужем работы много, мы преподаем в Институте Современного Искусства, и знаете, мне так нравится преподавать – даже больше, чем заниматься концертной деятельностью. Когда ты накапливаешь определенные знания, опыт – надо делиться. Ты ходишь, как мать с переполненной молоком грудью, и ищешь, кого накормить. Как говорится, плох тот мастер, кто не оставил после себя ученика. Очень печально, что сейчас мы больше боремся с последствиями неправильного преподавания, ведь уровень профессиональной школы упал, учеников приходится обучать элементарным вещам.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас именитые артисты стоят на одной сцене с блогерами и тиктокерами?

– Я на одну сцену с ними не встаю, это означает признавать их. Если я пою произведения на стихи Пушкина, как я могу это поставить с дебилом, который гордится своим дебилизмом.

Я посмотрела передачу, где участвовали Долина и тиктокерша Карнавал. Мне ее стало так жалко, ведь у нее настоящего творчества то нет, она не умеет творить, у нее нет желания получать знания. Перед ней сидит человек, профессионал своего дела, вместо того, чтобы растопырить уши и внимать, она пытается что-то противопоставить.

Вот сейчас пробьют часы полночь и твоя карета превратиться в тыкву, «ТикТок» – это ведь своего рода крестная фея, которая делает из невесть кого принцев и принцесс. Лариса Долина так и останется Долиной, а вот что будет делать она?

– В 90-е было много алкоголя и наркотиков, вы все это видели, переживали, сегодня молодежь вновь с этим столкнулась, что вы можете посоветовать?

– Я не даю никому советов. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я в свое время ушла из «большого спорта» просто потому, что увидела, куда вся эта история катится. Что ребят винить, они просто слабые люди, плывут по течению, думают, что они – короли. Но Шекспир еще говорил: «Кто следует желаниям толпы, тот не король».

Наша задача в этой жизни – откопать свой талант, приумножить его. А поколению «ТикТока» даже не дали этой возможности, им внушили, что они уже звезды, а душу то не обманешь, вот и глушат голос своей души алкоголем или запрещенными веществами.

Я столько подобного повидала на своем веку, ну как ты поможешь Жене Осину. Безумно жалко! Я его так любила. Он когда ушел из «Браво», остался совсем без денег, я его брала в свои туры, торжественно объявляла его номер, зрители так тепло встречали. Когда он уже стал большой звездой, он встретился с моим мужем и говорит: «А ведь Оля меня вытащила». И вот я ничего не могла для него сделать в последние годы, у человека не было мотивации.

– В свои 61 год вы выглядите более, чем хорошо, в чем секрет?

– Ни к каким пластическим хирургам я никогда не обращалась, столько раз говорила об этом, никто мне не верит, пишут о чудесах пластики. Думайте, что хотите!

Если бы наши люди были озабочены другими вещами, может, мы бы жили иначе. Мне, к примеру, плевать, что там кто с собой делает. Я считаю, что внутреннее с годами отражается на лице.

Я не против косметических процедур, и то, уже очень давно ничего не делала, даже крем забываю нанести. Муж порой говорит: «Ну сходи уже куда- нибудь в салон, побалуй себя».

– Вы обрели главное счастье – любимого человека и дочь – к 40 годам, многие женщины к этому возрасту накручивают себя, боятся остаться без семьи, потомства.

– Я по жизни пацан, разочарую вас. Как я поняла с годами, это беспроигрышный вариант, мужики влюбляются на раз и не отходят от тебя никогда. Ты им всегда друг. И добавлю: секрет любви – это дружба. Друга невозможно предать, друга не осуждают, все ему отдают. Если в браке нет дружбы, то и любви там нет и не будет.

– Чем занимается Анатолия?

– Дочь учится в Британской школе дизайна в Москве. Что мне нравится: у них другой уровень образования, там невозможно прокатить за чужой счет, ты должен описывать свои идеи детально. Большего не имею права говорить, она не приемлет публичности, идет своим путем.

– Не могу не спросить о скандале с песней «Кукушка», по какой причине вы решили идти в суд?

– Я хотела обратить внимание на то, что у нас в стране происходит. В Америке, к примеру, такое невозможно, спереть чужой продукт средь бела дня. Тут дело было не в деньгах, не в хайпе, кто бы там что ни думал.

Как говорил мой земляк, Максим Горький: «Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни». Нельзя петь такую песню с голой задницей и стрип-балетом.

Я эту песню спела, пройдя огромный жизненный опыт, слезы, кровь и пот не для того, чтобы потом ее исполняли в распутных нарядах. Да и, если честно, меня одолели люди, они думали, что я им продала свою аранжировку.