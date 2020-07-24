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"Какая грязь!" Зрители упрекнули Юрия Мороза за голую дочь в "Содержанках-3"

В онлайн-кинотеатре вышли первые серии сериала "Содержанки-3" с Дарьей Мороз в главной роли

Фото: Global Look Press

В онлайн-кинотеатре вышли первые серии сериала «Содержанки-3» с Дарьей Мороз в главной роли. Третью части телесаги снял не ее бывший муж Константин Богомолов, а отец – режиссер Юрий Мороз. Героиня Мороз Лена по-прежнему одна против мира бешеных денег, пошлости и продажной любви.

Рейтинг сериала на сайте «Кинопоиск» еще не сформирован, но зрители уже выражают свое мнение в соцсетях. Традиционно многие пишут о Дарье Мороз и ее сценах в обнаженном виде – меньше их не стало. Мороз не комплексует по поводу фигуры, но не все это ценят.

«К сожалению, полноценного просмотра не получилось. Буквально на первых минутах "главной летней интернет-премьера" меня, извините за откровенность, стошнило от вида неприкрытой спины Д. Мороз. Предупреждать надо!» – пишет Алексей.

«Как эта мерзость задолбала! Других тем не осталось в кино – как только совокупляться. Столько интересных художественных произведений можно экранизировать – нет, давай порнографию – папа снимает дочу, тьфу, какая грязь!» – еще категоричнее настроена Маруся.

В новой части много музыки и танцев, из-за этого в первой серии действие развивается очень медленно. «Тут с индийскими фильмами уже сравнивают из-за обилия песен. А мне напоминает турецкий сериал. Там такие пассажи сплошь и рядом – любовь и ненависть... любовники-соперники в одной фирме... вечный конфликт между чувством и долгом. И также мало правдоподобия», – считает Лина.

Многие зрители задаются вопросами: зачем все это и стоило ли размазывать «Содержанок» аж на три части.

«После просмотра двух серий мне кажется, этот сериал удался только Богомолому. Он весьма отстранённо, в своей манере, изобразил дичь современного зажравшегося общества: беспринципных провинциальных содержанок-эскортниц, мерзкого секс-профессионала с перебитым носом, матерящуюся дочку чиновника и ее униженного муженька, отморозка школьницу и далее по списку. Никто никого не любит... но режиссёр не расставляет никаких акцентов, не обличает.

Зритель и сам знает, кого порицать, зритель ужасается: неужели такое может быть!? Все в традициях русской сатиры...А вот зачем снято продолжение? Второй сезон заметно хуже. А в третьем хороший режиссёр Мороз снимает добротно, но выглядит все это действо уже банально, как пошлая мелодрама. Да такое мы видели много раз...

Согласна с вами, самый интересный это первый сезон. А третий сезон это вообще смесь мылодрамы с плохо выстроенным детективом», – резюмирует зрительница.

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