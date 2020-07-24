Обнаженная Дарья Мороз рассмешила отца на съемках новых "Содержанок"

В Москве прошла презентация третьего сезона сериала «Содержанки», показ которого уже начался на видеосервисе START. Одну из главных ролей в нем, как и в предыдущих сезонах, сыграла Дарья Мороз. А режиссером на этот раз выступил ее папа Юрий Мороз.

Сработались ли родственники и как они воплощали в жизнь эротические сцены, которыми славится сериал, выяснил Sobesednik.ru.

С папой на съемочной площадке Дарья Мороз пересекалась и до «Содержанок». Но так как в третьем сезоне она еще и продюсер, то в этот раз ей пришлось работать с отцом еще и во время подготовительного периода.

– Это было непросто, – признается 37-летняя артистка. – Юрий Павлович очень требовательный, профессиональный, невероятный человек.

Примечательно, что первый сезон «Содержанок» снимал Константин Богомолов, который также требователен к артистам. Однако Дарья не скрывает: с отцом сотрудничать было даже сложнее, чем с бывшим мужем.

– Работать с Костей – одно удовольствие, как бы при этом не было сложно иногда, – продолжает Мороз. – А с Юрием Павловичем на площадке я обычно чрезмерно расслабляюсь, понимаю, что все будет классно и можно вообще не париться. Иногда себя за это укоряю. Но в «Содержанках» на этот раз было сложно, так как я ощущала большую ответственность.