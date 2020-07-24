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Обнаженная Дарья Мороз рассмешила отца на съемках новых "Содержанок"

Режиссер третьего сезона сериала "Содержанки" Юрий Мороз рассказал, как снимал свою дочь Дарью в эротических сценах.

Фото: стоп-кадр трейлера третьего сезона сериала "Содержанки" с YouTube

В Москве прошла презентация третьего сезона сериала «Содержанки», показ которого уже начался на видеосервисе START. Одну из главных ролей в нем, как и в предыдущих сезонах, сыграла Дарья Мороз. А режиссером на этот раз выступил ее папа Юрий Мороз.

Сработались ли родственники и как они воплощали в жизнь эротические сцены, которыми славится сериал, выяснил Sobesednik.ru.

С папой на съемочной площадке Дарья Мороз пересекалась и до «Содержанок». Но так как в третьем сезоне она еще и продюсер, то в этот раз ей пришлось работать с отцом еще и во время подготовительного периода.

– Это было непросто, – признается 37-летняя артистка. – Юрий Павлович очень требовательный, профессиональный, невероятный человек.

Примечательно, что первый сезон «Содержанок» снимал Константин Богомолов, который также требователен к артистам. Однако Дарья не скрывает: с отцом сотрудничать было даже сложнее, чем с бывшим мужем.

– Работать с Костей – одно удовольствие, как бы при этом не было сложно иногда, – продолжает Мороз. – А с Юрием Павловичем на площадке я обычно чрезмерно расслабляюсь, понимаю, что все будет классно и можно вообще не париться. Иногда себя за это укоряю. Но в «Содержанках» на этот раз было сложно, так как я ощущала большую ответственность.

По словам актрисы, в новом сезоне в жизни героинь сериала произойдут значительные изменения.

– В этом сезоне женщины вторгаются на территорию мужчин, – говорит Дарья. – Если раньше моя героиня Лена Широкова пряталась за своим мужчиной, который ее подавлял и доминировал над ней, то теперь она возвращает себе себя, свою природу.

Но одно остается неизменным – третий сезон сериала так же наполнен откровенными сценами, как и предыдущие. В них Дарья уже чувствует себя, как рыба в воде, и не видит в таких съемках ничего зазорного.

Отец Дарьи в свою очередь рассказал, каково ему было снимать свою дочь обнаженной.

– Если постоянно думать, что ты снимаешь собственную дочь, то это одна история, – признался 64-летний режиссер Юрий Мороз. – Но если относиться к этому так: это твоя дочь, она актриса Даша Мороз, которая исполняет роль Лены Широковой, и вот такой эпизод есть в ее жизни, то никаких проблем не возникает. Это просто работа. И на площадке во время таких съемок нет никакой эротики. Это абсолютно технический процесс. Часто даже бывает смешно во время таких сцен. Но результат, конечно, совершенно другой из-за монтажа.

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