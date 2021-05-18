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Дарья Мороз рассказала об интимных сценах с Белым в сериале "Клиника счастья"

Культура и ТВ
15:51, 18 мая 2021

Дарья Мороз рассказала об интимных сценах с Белым в сериале "Клиника счастья"
Фото в статье: скриншоты трейлера сериала "Клиника счастья"
Фото в статье: скриншоты трейлера сериала "Клиника счастья"

В Москве состоялась премьера эротической мелодрамы «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли. Новый проект можно будет посмотреть в онлайн кинотеатре KION. Дарья рассказала о своем отношении к интимным темам, важно ли об этом говорить в кино и обсуждает ли она это со своей дочерью от Константина Богомолова Анной.

В клинику главной героини сериала обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Из-за манеры работы, целеустремленности девушку называют «розовый танк».

– Моя героиня считает, что она тот человек, который знает, как сделать всех счастливыми, – говорит о своей роли в «Клинике счастья» Мороз. – Но иногда забывает о том, что человек сам склонен выбирать, быть ему счастливым или нет. Ее мощная энергия идет впереди нее.

– Да, она позитивная. Но может раздавить. Именно поэтому мою героиню называют «розовый танк».

Слоган картины: «Этим нужно заниматься». Дарья поделилась с нами своим мнением на сей счет.

– Я считаю, что «этим» не только надо заниматься, об «этом» нужно разговаривать. Помимо секса, в картине присутствует идеология: здоровье моральное и физическое зависит в равной степени как от гормонов, так и от сексуальной жизни. Наш сериал – своего рода разговор о вещах, о которых не принято говорить, это все нужно проговаривать, важно ходить и к эндокринологу, и к сексологу, ведь это залог здоровой жизни.

На самом деле за месяц до того, как я получила сценарий, я смотрела сериал «Sex Education». Я была приятно удивлена, как они свободно говорят на эти темы, как это круто для молодого поколения, для наших людей особенно, для которых тема секса закрыта. И вот я получила сценарий «Клиники счастья» и подумала: «Класс! Мечты сбываются!»

– Как будете об этом говорить с Анной?

– Честно говоря, как любой родитель, я жду вопросов от своего ребенка. Постараюсь быть максимально честной, ответить на ее вопросы на ее языке. Лучше она узнает об этом от мамы, чем от подружек, и это будет как-то скабрезно сказано. С детьми надо быть честными, насколько позволяет их возраст.

– Анатолий Белый признался, что очень неловко чувствовал себя во время ваших общих интимных сцен. А как вы переживали эти дубли?

– Вы знаете, мне было комфортно, ведь мы с Толей давно знакомы. В интимных сценах для меня важно доверие к партнеру, здесь оно было. Мы мокли под душем, долго смеялись – хорошая сцена получилась. И не одна! – смеется актриса.

Теги: #Знаменитости #Богомолов #сериал #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: скриншоты трейлера сериала "Клиника счастья"

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