"Такой стыд": Зудина раскритиковала своего сына Павла Табакова за плохой сериал

– Стартовал показ нового сезона сериала «Содержанки». Какие сложности были на площадке?

– Мы снимали в тот период, когда еще очень многие болели коронавирусом. У нас даже режиссер заразился. Были промежутки в съемках, это диктовало определенную скованность. Для меня все три сезона – как три отдельных фильма.

– Какие изменения произойдут с вашей героиней?

– Мы по жизни все чаще прибегаем к помощи психологов, психотерапевтов, коучей для того, чтобы обрести внутренний баланс в определенные жизненные моменты. Как раз это и происходит с моей героиней. Моя новая партнерша в третьем сезоне – Виктория Толстоганова. Именно она играет психолога, который пытается помочь моей героине, но в результате она все же выруливает сама.

– В своей жизни вы прибегали к помощи психолога?

– Всерьез – никогда! Я очень много читаю, сама способна к анализу. Но однажды я все же общалась с психологом. Это достаточно известная женщина. Она – знакомая моих друзей. Мы с ней встречались пару раз, я ей задавала конкретные вопросы. Как ни странно, это касалось деловых отношений, общения с людьми, которые, скажем, мне не близки по кругу, у которых другая психология – не как у творческих людей. Тут советы психолога мне были полезны.

– Марина, вы смотрите фильмы со своим участием?

– Смотрю, так как это важно по работе. Мне надо понять, что хорошо, что плохо. Но я их не пересматриваю. Я очень самокритична. Поэтому меня чья-то критика не задевает. В работе я максималистка и сама к себе очень придираюсь. Никогда не обижаюсь, когда кто-то говорит, что ему не понравился фильм или спектакль с моим участием. Например, мы выпустили с Константином Богомоловым спектакль «Идеальный муж». После этого сидели где-то с моим супругом, обедали. К нам подошел представитель какого-то телеканала или радиостанции, сейчас уже не помню. Он пытался меня вывести из себя. Говорил: «Я не понимаю, почему этот спектакль кому-то нравится! Что это за люди, которые вам аплодируют?!» Я ему ответила: «Если вы хотите задеть меня и вывести на разговор – у вас не получится!»

– Вы – активный пользователь соцсетей. Как относитесь к критике в интернете?

– Я только год с небольшим назад завела свою страницу. Первые месяцы я была в шоке, потому что не была готова ни к чему подобному. Мне казалось несправедливым то, что люди пишут про меня вещи, которые не имеют ко мне отношения. А сейчас я им всем благодарна, потому что у меня выработался иммунитет, который мне в жизни очень помогает. Сейчас я уже понимаю, что интернет – это другая реальность и чаще всего критикуют люди с нулем подписчиков или с закрытыми аккаунтами.

Я подписана на несколько страничек по русскому языку, по английскому. А еще у меня есть и второй аккаунт с подписками, например, на косметику, психологию. Люди ведь отслеживают основную мою страничку. Увидят, что я подписана на психолога, скажут: «А у вас что, проблемы с психикой?» Кстати, Паша закрыл от меня свои сторис. На второй страничке они у меня высвечиваются. Но я сыну сказала: «Если ты не хочешь, чтобы я их смотрела, я этого делать не буду!» И не смотрю!

– Павел советуется с вами по поводу работы?

– Когда ему что-то нравится, он присылает мне сценарий. Но он это делает для того, чтобы просто поделиться, а не чтобы спросить, сниматься ему или нет. Конечно, когда что-то плохо, я ему говорю. Мне однажды не понравился один сериал, в котором он сыграл. У него там была маленькая роль, и исполнил он ее плохо. А еще там был такой стыд: в одном кадре он снимается со стрижкой, а в следующем уже появляется с длинными волосами. Это было ужасно.

– Мария тоже занимается творчеством?

– Она рисует. Восемь лет училась в британской школе, сейчас перешла в частную российскую, адаптированную под европейскую программу.

– Актрисой не хочет стать?

– У нее такое желание появляется периодами. А мне кажется, что, имея актерское образование, ты всегда можешь получить и другое. Павел, к примеру, учится в ГИТИСе на менеджменте, это всегда может пригодиться. Я ему до сих пор говорю: «Ты можешь поехать в Европу, в Америку. Учиться или просто путешествовать, чтобы открыть для себя еще что-то!..»

– Какие у вас планы на это лето?

– Очень хочется вырваться на море. В прошлом году у меня не было такой потребности, я не ощущала никаких ограничений. Но в этом году потребность есть. Надеюсь, нам с Марией удастся отправиться на отдых.