Перанов Олег
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Роксана Бабаян раскрыла неожиданную деталь отпевания Михаила Державина

Вдова актера, которому 15 июня исполнилось бы 85 лет, дала эксклюзивное интервью Sobesednik.ru.

Фото: Global Look Press

Роксана Бабаян потеряла мужа 3 года назад

15 июня Народному артисту России Михаилу Державину исполнилось бы 85 лет. Знаменитый актер умер 3 года назад.

Вдова артиста Роксана Бабаян рассказала о покойном муже в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Роксана, вы как-то сказали, что, поскольку вы человек восточный, у вас несколько другое восприятие мира. Когда вы познакомились с Михаилом Державиным, это не помешало? Наверное, разные темпераменты и характеры…

– Вовсе нет. Я абсолютно интернациональна, во всех отношениях. Просто есть вещи, которые по чувствительности и по тонкости у меня свои. А вообще, мы с Мишей во многом оказались похожи. Например, для нас, когда есть в чем-то сомнения, лучше не сделать, чем сделать. Мы не ломились в чьи-то двери, ничего не просили для себя. Может, где-то это и неправильно.

Андрей Миронов называл Мишу «главным линяйщиком». Он мог, если ему не нравилось, просто слинять или плавно уйти от какого-то неудобного вопроса. И делал это тактично, мягко. Просто он не мог врать. И я такая же.

Для нас лучше было вместе побыть дома, чем находиться там, где нам неинтересно. Мы жили ярко, весело, органично.

Фото: Global Look Press

– Всегда казалось, что Михаил Михайлович такой ровный, спокойный. А что его могло вывести из себя?

– На самом деле он был очень экспрессивный, но у него никогда не было злости. Мог вспылить, а через три секунды уже все прошло.

Вообще, у него любовь была на первом месте. Миша очень любил маму, своих сестер, племянников. Он поэтому и остался жить в доме на Арбате, в котором жил с детства и где до конца своей жизни проживала, только на другом этаже, его мама.

Хотя нам предлагали большую квартиру, тоже в центре, но он отказался.

Родственные связи – это для него было святое, семейное счастье. Главное в жизни – это твои корни, не важно, какие красоты и золотые подстилки лежат, нет, самое главное: что ты, кто ты, кто рядом с тобой и связи, которые наполняют, утешают, эмоционально подкармливают. И я его понимала, потому что была воспитана так же.

Но мы построили дачу рядом с домом моего брата. Там проводили праздники, сколько было смеха и приключений. И, конечно, у нас всегда жили кошки и собаки, которых мы оба обожали. А еще посадили помидоры, потому что без них я вообще не могу жить.

– Знаю, что вы венчались, когда уже прожили вместе много лет. Почему на это решились?

– Мы оба с Михаилом Михайловичем воцерковленные. Недалеко от нашего дома есть красивый храм, где служат очень хорошие священники, они мои наставники. И я туда хожу, и Миша любил там бывать. И вот однажды мне пришла такая мысль, я предложила Мише обвенчаться, он сразу согласился. При всей своей светскости он был духовным человеком, наполненным, талантливым.

Фото: Global Look Press
Михаил Державин с женой Роксаной Бабаян

Кстати, из него мог бы получиться блестящий художник, Миша потрясающе рисовал, его картинки висят у нас на даче и дома. Он такие шаржи делал! Мог на репетиции в одну секунду нарисовать точный, смешной шарж на режиссера Плучека или на какого-нибудь актера. А какой него красивый был певческий тембр голоса. Он никогда не фальшивил, пел чисто, в этом плане у него были природные данные.

И вот в этом храме мы венчались. Там же спустя годы с Мишей и прощались...

P.S. Полностью интервью с Роксаной Бабаян читайте в ближайших номерах газеты «Собеседник+» и на сайте Sobesednik.ru.

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