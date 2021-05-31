Роксана Бабаян раскрыла неожиданную деталь отпевания Михаила Державина

– Всегда казалось, что Михаил Михайлович такой ровный, спокойный. А что его могло вывести из себя?

– На самом деле он был очень экспрессивный, но у него никогда не было злости. Мог вспылить, а через три секунды уже все прошло.

Вообще, у него любовь была на первом месте. Миша очень любил маму, своих сестер, племянников. Он поэтому и остался жить в доме на Арбате, в котором жил с детства и где до конца своей жизни проживала, только на другом этаже, его мама.

Хотя нам предлагали большую квартиру, тоже в центре, но он отказался.

Родственные связи – это для него было святое, семейное счастье. Главное в жизни – это твои корни, не важно, какие красоты и золотые подстилки лежат, нет, самое главное: что ты, кто ты, кто рядом с тобой и связи, которые наполняют, утешают, эмоционально подкармливают. И я его понимала, потому что была воспитана так же.

Но мы построили дачу рядом с домом моего брата. Там проводили праздники, сколько было смеха и приключений. И, конечно, у нас всегда жили кошки и собаки, которых мы оба обожали. А еще посадили помидоры, потому что без них я вообще не могу жить.

– Знаю, что вы венчались, когда уже прожили вместе много лет. Почему на это решились?

– Мы оба с Михаилом Михайловичем воцерковленные. Недалеко от нашего дома есть красивый храм, где служат очень хорошие священники, они мои наставники. И я туда хожу, и Миша любил там бывать. И вот однажды мне пришла такая мысль, я предложила Мише обвенчаться, он сразу согласился. При всей своей светскости он был духовным человеком, наполненным, талантливым.