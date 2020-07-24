"Россия для грустных": В Питере стрит-артисты нарисовали серый поп-ит

Группа стрит-артистов «Явь» вновь разукрасила будку на Лиговском проспекте, 138 в Петербурге. Если в предыдущий раз они рисовали популярную сегодня антистресс-игрушку поп-ит в радужной раскраске, то теперь работу реанимировали в сером цвете.

Радужным поп-итом сразу же оказались возмущены консервативные сообщества и направили жалобу в прокуратуру. В работе усмотрели пропаганду гомосексуализма. Ведущий гееборец страны Виталий Милонов тоже усомнился в ценности опубликованной работы.

На радужном поп-ите в каждой строчке из полусфер художники нанесли слово «стресс». Серый поп-ит сопровожден шестью строчками слова «скрепы».

«Как говорится, “первый блин комом”. Представляем истинный российский поп-ит. Россия для грустных», – написали художники в Instagram.