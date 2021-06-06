Полиция не стала задерживать художников за рисунок поп-ита на будке в Петербурге

Арт-группа Явь, известная рядом политических работ на стенах Петербурга, подготовила новый культурный продукт.

На одной из будок Лиговского проспекта художники нарисовали популярную сегодня среди россиян антистресс-игрушку поп-ит (ранее Sobesednik.ru писал о ней в связи с вниманием Роспотребнадзора).

При этом традиционно окрашенный в радужные цвета поп-ит был без голубой полосы, что придавало ему аутентичное сходство с ЛГБТ-флагом.

Каждая выемка изображенного на будке поп-ита оказалась заполнена шестью буквами слова «стресс». Новую работу художники в соцсетях сопроводили опросом: «Мы [задолбались] в России 2021 года, а вы?»

В Instagram коллектив стрит-артистов сообщил, что во время работы над поп-итом к ним подъехали полицейские, но не стали никого задерживать. Вызвала их местная жительница, но заявление о вандализме может подать только собственник разукрашенной будки.