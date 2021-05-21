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Роспотребнадзор поручит ученым исследовать популярные у детей антистресс-игрушки

Общество
20:26, 21 мая 2021

Роспотребнадзор поручит ученым исследовать популярные у детей антистресс-игрушки
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

Роспотребнадзор объяснил россиянам, что такое симп-димпл и поп-ит. Речь идет об антистресс-игрушках, очень популярных в последнее время среди школьников.

Если раньше подрастающее поколение крутило спиннеры, то теперь лопает «пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем, при нажатии игрушки издают щелкающий звук», объясняют в надзорном ведомстве. Это примерно то же самое, что в народе называют упаковочной пленкой «пупыркой», но только может использоваться многоразово.

Такой информацией в Роспотребнадзоре решили поделиться из-за обращений от родительских организаций. 

Ведомство отмечает, что изначально антистресс-игрушки использовались для конкретной категории нейроотличных детей или детей, имеющих какие-либо неврологические расстройства. В состоянии стресса такие вещи используются для стереотипного поведения (сжимание-разжимание, лопание) и позволяют снизить напряжение.

Роспотребнадзор пообещал, что даст поручения научно-исследовательским институтам, чтобы ученые исследовали влияние таких игрушек на обычных детей.

Рубрика: Общество

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Скриншот с видео на YouTube

Общество

Роспотребнадзор поручит ученым исследовать популярные у детей антистресс-игрушки
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