Перанов Олег
17 часов назад

"У нас нет никаких прав": Толстой рассказал о съемках "Карениной" с Ходченковой

Праправнук писателя Владимир Толстой прокомментировал старт съемок фильма "Анна К.", героиня которого влюбится в олигарха.

Стало известно, что начались съемки сериала по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» (рабочее название – «Анна К.»), где главные роли сыграют Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук.

В новой интерпретации действие происходит в наше время. Анна Каренина – это светская львица, которая заводит роман с наследником алюминиевой империи Вронским. Их отношения быстро выходят из-под контроля и угрожают социальному положению героев. По словам создателей, действие драмы развернется «между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни».

Кинематографисты и театральные режиссеры стали сегодня чаще обращаться к классическим произведениям, но «адаптировав» эти сюжеты под наше время.

– Люди не так сильно изменились за 150 лет, остались те же переживания, чувства, – рассуждает в разговоре с «Собеседником» праправнук писателя Владимир Толстой. – Я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы современные режиссеры, продюсеры использовали сюжет об Анне Карениной. Пусть даже он будет осовременен.

Для молодого поколения полезно. Но я против того, чтобы радикально исправляли текст Толстого, его сюжетную линию.

Владимир Ильич, с вами советовались по поводу этого проекта, сценарий показывали?

– Нет, да и не нужно это.

Тексты или экранизации произведений Льва Николаевича все могут использовать как угодно. У нас нет никаких юридических прав.

Иногда к нам обращаются только за консультацией. В данном случае у нас просто попросили разрешение снимать в Ясной Поляне. Мы согласились.

По словам Владимира Толстого, он всегда представлял себе Анну Каренину брюнеткой. Актриса Светлана Ходченкова – блондинка. Интересно, перекрасится ли она?! Пока сама Светлана комментариев не дает.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Каренина замутит с олигархом».

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