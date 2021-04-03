Федор Бондарчук намерен зарегистрировать в Роспатенте свое имя как бренд

Режиссер и актер Федор Бондарчук направил в Роспатент документы для регистрации своего имени в качестве товарного знака. Об этом сообщает АГН «Москва».

Согласно заявке, Бондарчук планирует использовать бренд, чтобы управлять бизнесом, заниматься рекламой, писать сценарии, осуществлять прокат фильмов (в том числе в Сети), снимать кино, предоставлять услуги артистов, заниматься торговлей произведений искусства, обучать, предоставлять услуги в области азартных игр.

В том числе в перечне услуг указывается раскрашивание лица.

PR-директор кинокомпании Бондарчука Мария Далакян отказалась давать комментарии на эту тему.