"Ценю людей без гнильцы": Ходченкова влюбилась в девушку Петрова

Актриса Светлана Ходченкова подружилась с возлюбленной Александра Петрова, актрисой Стасей Милославской. Произошло это во время съемок фильма «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова, где обе артистки сыграли фехтовальщиц, соперничающих друг с другом. Представляя картину в рамках Московского международного кинофестиваля, Светлана рассказала, как они с Милославской чуть было не сорвали съемочный процесс...

Перед съемками в фильме «На острие» Ходченкова обучалась профессиональному фехтованию, далось ей это не легко. К тому же у нее перед глазами всегда был пример, до которого она так и не смогла дотянуться – Софья Эрнст, которая тоже сыграла в этой картине.

– Когда мы только приступили к работе над проектом, нам сказали, что у нас будут тренировки с профессиональными саблистами, – рассказала 37-летняя Светлана. – Я вспомнила, что мы все держали шпаги в театральном институте. Но нам сказали: «Забудьте об этом!» И действительно оказалось, что это абсолютно другой спорт. Эти тренировки были сложными с точки зрения физической подготовки, потому что нужно было длительное время стоять в стойках… Но одна из наших актрис – Софья Эрнст – все-таки когда-то занималась этим видом спорта. Поэтому с ней всегда было очень неловко находиться на съемочной площадке, так как мы понимали, что она всех нас в любом случае в этом плане переиграет.

Однако, несмотря ни на что, с партнершами по фильму «На острие» у Светланы сложились хорошие отношения. А со Стасей Милославской она и вовсе подружилась.

– Это мешало съемкам, – говорит Ходченкова. – В тех сценах, где надо было играть злобу, ненависть друг к другу, у нас со Стасей царило душевное спокойствие. Режиссер периодически нам говорил: «Я вас рассажу!» Потому что мы постоянно шутили, рассказывали друг другу какие-то невероятные истории. Партнерам легче, когда есть сопротивление, психологические барьеры, которые они вынуждены перешагивать для того, чтобы характер получился, и кино было более убедительным.

Ходченкова также рассказала, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать ее другом.

– Я ценю настоящих людей – без какой-то неправильности, гнильцы, что ли, внутри. Главное, чтобы в человеке была честность, – отметила Светлана.