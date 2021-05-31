Поргина рассказала, за что жена ударила Евгения Леонова по лицу

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, вспомнила любопытную историю о коллеге по театру Ленком.

– У Евгения Павловича талант, как и у Коли, редчайший, – рассказала Поргина в рамкаъх большого эксклюзивного интервью Sobesednik.ru. – Леонов был актером необыкновенной, солнечной доброты. С первых же его слов, произнесенных на сцене, зал начинал плакать.

Он одними глазами мог передать всю человеческую боль и всю человеческую любовь, которой был переполнен, – продолжает вдова Караченцова. – Да с ним даже за одним столом было сидеть одно удовольствие!

– Помню, как он на гастролях, когда худел, звал: «Приходи ко мне есть морковку». Я ела с ним морковку, а потом говорила: «Ну всё, я пошла обедать с Колей». «Ну иди-иди, – вздыхал Леонов, – я не палач».

И через какое-то время приходил к нам: «Ну, дай мне супчику попробовать. Ой какой супчик! А вот это что, котлетка, да?»… Ну и всё, диета до свидания.

А как мы с ним ходили на рынок! – вспоминает актриса. – Он звал: «Ну, пойдём». И мы шли по рынку, и ему клали всё с прилавков просто так, без денег.

Людмила Поргина//фото: стоп-кадр YouTube-канала Sobesednik.ru

Мы как-то, помню, в городе Кемерово даже до гостиницы не дошли с дареными раками – их нам уже где-то по дороге сварили. Мы под этих раков просидели всю ночь и вернулись на рассвете, когда нас уже искали с батогами в речке.

– Коля стоял бледный: «Я не знал, что сказать твоей маме». Ну а Ванда просто дала Леонову по морде и сказала: «Сволочь». – «Ну Вандочка, прости, ну нас раками кормили».

Леонов был уникальный, – заключает Поргина. – И теперь, когда ушла и Ванда (вдова Евгения Леонова скончалась 13 мая 2021 года. – Прим. Sobesednik.ru), он, мне кажется, сразу улетел от нас куда-то совсем далеко-далеко.