"Трачу не меньше 100 тысяч в месяц!" Поргина рассказала о своих расходах и пенсии

Вдова Николая Караченцова считает, что все российские пенсионеры должны получать по 100 тысяч рублей.

Людмила Поргина не скрывает размер своей пенсии. Ежемесячно вдова Караченцова получает 53 тысячи рублей от государства.

Впрочем, она уверяет: на эти деньги особо не разгуляешься. Людмила Андреевна ежемесячно тратит в два раза больше.

– Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма, – возмущается Людмила Андреевна. – Это мало! Почему мы должны быть хуже всех!

– В России все ресурсы: нефть, газ, металлы, бриллианты, золото… Я хочу, чтобы все люди жили хорошо! Как иностранцы. Они на свою пенсию могут ездить по всему миру.

Посмотрите на китайцев, – продолжает Поргина. – Раньше я к ним приезжала, они были нищими, ели один рис. Мне Собянин доплачивает 30 тысяч рублей ежемесячно за звание. Если бы не было этой добавки, не знаю, что бы вообще делала.

Я постоянно езжу на такси. Все водители жалуются: «Мы вынуждены родителям помогать, чтобы они хоть как-то могли жить!» При этом их родители не отдыхают в год по 5-6 раз, как я. Просто живут. Анализы, лечение, лекарства – все стоит больших денег.

– Недавно стою в очереди на кассу, а передо мной – старушка. Взяла одну сосиску и горсточку фарша для кошечки. Говорит, что покупает мясное один раз в месяц. А в остальное время ест хлеб и макароны. Разве это нормально?

Поргина подсчитала: сама она на свою пенсию прожить бы не могла. Тратит гораздо больше.

– В месяц выходит больше ста тысяч, – говорит Поргина.

– Вот такая и пенсия у нас должна быть: 100 тысяч! Не меньше! Чтобы наши люди могли купить путевку, например, в Турцию.

Почему мы не должны отдыхать? Я – Стрелец, вообще не могу сидеть на одном месте долго. Посижу месяц, и уже пора куда-то ехать!