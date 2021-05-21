Витебский маньяк оказался следователем: о чем сериал "Душегубы"

На НТВ в конце мая стартует премьера «Душегубы». Зрители смогут увидеть историю одного из самых жестоких серийных убийц Советского Союза.

«Душегубы» – история, основанная на реальных событиях, которая повествуют о маньяке-душителе Геннадии Михасевиче, чьё имя значится третьим после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко в списке самых жестоких серийных убийц того времени. Пока он творил свои злодейства, ошибочно было осуждено 14 человек, один из которых приговорён к смертной казни и расстрелян, а другой ослеп в местах лишения свободы.

Спустя годы страшных расправ над женщинами следствию всё же удалось вычислить убийцу, и в 1987 году Михасевича приговорили к смертной казни, а всех несправедливо осуждённых реабилитировали и выпустили на свободу.

Следователи и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них получил тюремный срок. Многосерийный фильм о «витебском душегубе» отличается от реальной истории тем, что главный герой в этой истории не витебский маньяк, а следователь прокуратуры.

Один из главных артистов проекта Сергей Марин до прочтения сценария не знал о страшной Витебской истории:

– История сериала – не о маньяке, не о насилии как таковом, а о реакции и действиях, или бездействии правоохранительных органов, в частности, этого самого следователя.

Как бы развивались события, если бы прототип моего героя, следователь Игнатович, не решил объединить все эти ужасные преступления и не выдвинул версию, что в области действует самый настоящий маньяк, и сколько ещё было бы загубленных судеб?

При подготовке просматривал всё, что было в открытом доступе: статьи, документальные фильмы, интервью с родственниками, очные ставки, допросы следователя Жевнеровича, как он манипулировал и буквально заставлял обвинённых и их знакомых, совершенно непричастных к этому делу людей, свидетельствовать против себя самих.

Актер Сергей Чирков попал в неприятную ситуацию на площадке, группа даже хотела останавливать съемки, но все обошлось:

– Когда снимали сцену погони, мне нужно было пробежать метров сто за «преступником» через железнодорожные пути. Обычно я проверяю на съемках всю траекторию заранее, дабы избежать неприятных сюрпризов, но в этот раз я почему-то этого делать не стал, решил, что задача несложная и волноваться не стоит.

– Бегу, бегу что есть силы и вдруг… открываю глаза, уже лежа на земле. Вокруг меня вся съемочная группа, все в ужасе.

Как оказалось, в траве, которая была почти по колено, стоял невысокий газовый столб, в который я буквально влетел коленом. Настолько сильно, что отключился на некоторое время.

Не знаю, войдет ли эта сцена в монтаж, но выглядело это страшновато.