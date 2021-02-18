Netflix выпустит сериал по мотивам "Семейки Аддамс", режиссером будет Тим Бертон

Американский стриминговый видеосервис Netflix готовится к выпуску сериала об одном из персонажей «Семейки Аддамс».

Как сообщается на сайте видеосервиса, речь идет о девочке Уэнзди, которую в снятом по мотивам одноименного сериала 60-х фильме 1991 года сыграла Кристина Риччи.

«Netflix и MGM рады сообщить о молодежном игровом комедийном сериале Wednesday, по ходу которого можно будет наблюдать путь любимой всеми девочки от мрачной выпускницы до полноценной леди», – говорится в пресс-релизе.

Режиссером сериала заявлен Тим Бертон. Отмечается, что он считает себя поклонником «Семейки Аддамс» с детства.