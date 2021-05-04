Оторванный от реальности: О чем не расскажет сериал "Хрустальный"

Предпочитающие зарубежные сериалы не любят отечественные за вторичность, но на самом деле это не самая большая их беда, и новый сериал «Хрустальный» про поиски извращенца в российской глубинке тому пример.

В маленьком вымирающем городке Хрустальный происходит чудовищное убийство мальчика, ребенка находят изнасилованным, с вырезанными внутренними органами. И с этого момента начинается набор сценарных штампов. Поймать убийцу, разумеется, может только опытный следователь из Москвы (Антон Васильев). Он и его брат, начальник местной полиции (Николай Шрайбер), берутся за поиски опасного маньяка. Следователи из кожи вон лезут, чтобы раскрыть дело, переживший в детстве сексуальное насилие герой Васильева даже пытается думать, как педофил, и ставит разного рода эксперименты, чтобы разгадать загадку.

Сценарий к «Хрустальному» писал Олег Маловичко, он же является одним из сценаристов «Метода» с Хабенским, и повторы, конечно же, неизбежны. Перечислить все не хватит пальцев на руках, самый очевидный – герой-следователь, который, как и Родион Меглин, тоже немного сам маньяк и извращенец. Но бог со штампами, подражании «Настоящему детективу» и другим заморским кинопродуктам, убогой вторичности и Антоном Васильевым, который застыл в амплуа честного правоохранителя, борца за правду – его-то совсем не жалко: в конце концов это выбор актера, где сниматься.

Не нравится в сериале совершенно другое – надуманность и полная оторванность от реальности. Где вы видели таких доблестных следователей, которые костьми лягут, но дело раскроют? Где вы видели, чтобы из-за одного трупа в провинцию присылали специалистов из Москвы и те «рыли», как будто последний день на свете живут, как будто это их собственные дети были убиты чудовищем?

В жизни все выглядит иначе. Осенью прошлого года семилетний мальчик из села Горки Владимирской области два месяца провел «в гостях», точнее в подвале у педофила. Мальчика искали громко: создали оперштаб, привлекли волонтеров, которые прочесывали леса и осушали водоемы – мало ли... А педофил-похититель жил под боком, в соседней деревне. Мальчика нашли чудом, с помощью Интерпола, сотрудники которого обнаружили переписку педофила в Интернете, и мальчик чудом остался жив.

Как-то так в России расследуются дела о педофилах... И если бы сценаристы не лепили положительных героев, не занимались штамповкой, а обратились к суровой действительности, было бы живее и интереснее. А наблюдать за душевными страданиями и героическими попытками Васильева скучно. Финал слишком очевиден: герой найдет маньяка и, может быть, сам накажет.