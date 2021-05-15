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Пермякова – следователь, Клещева – консультант: Sasha Gradiva сняла кино о тюрьме

Культура и ТВ
12:57, 15 мая 2021

Пермякова – следователь, Клещева – консультант: Sasha Gradiva сняла кино о тюрьме
Sasha Gradiva // Global Look Press
Sasha Gradiva // Global Look Press

В деле сестер Хачатурян, которое в свое время спровоцировало громкий общественный резонанс, в марте этого года произошел новый поворот. В ходе судебных разбирательств сам Михаил Хачатурян, в убийстве которого обвинялись его дочери, посмертно попал под статьи об изнасилованиях, принуждении к действиям сексуального характера и истязании, а сами девочки были признаны потерпевшими. Этот факт не мог не порадовать тех, кто был на стороне сестер с самого начала. Среди тех, кто до сих пор активно поддерживает девчонок – певица Sasha Gradiva. Более того, еще во время судебных разбирательств эта история подтолкнула певицу на написание сценария для фильма о женской тюрьме, о котором она рассказала  Sobesednik.ru. 

– Когда девочек признали потерпевшими, я расплакалась, – говорит 42-летняя Саша. – Я настолько глубоко прониклась их ситуацией, что радовалась, как будто произошло что-то очень светлое и важное в моей собственной жизни.

В прошлом году певица выходила на одиночный пикет в защиту сестер Хачатурян. Как оказалось, уже тогда в ее голове зрела идея об арт-фильме.

– На тот момент я только вернулась из США и, честно сказать, это было первое потрясение для меня лично, как для человека и для женщины, – продолжает артистка. –

Я искренне не понимала, почему девчонок не оправдывают, это все казалось каким-то чудовищным недоразумением. Ведь было уже все известно и доказано про их страшного отца. У меня, как у человека многократно испытывавшего физическую агрессию со стороны мужчин, щемило сердце от жуткой несправедливости. Подписала петицию, вышла на одиночный пикет около здания суда и думала: «Что я еще могу сделать? Как я могу повлиять на людей, которые игнорируют эту чудовищную ситуацию и проблему насилия в доме в целом?». Я обсуждала это со всеми друзьями и коллегами. Мне кажется, некоторым изрядно выела мозг. Родилась идея создания арт-фильма.

 В свой проект Саша пригласила многих известных людей.

– Мне кажется, я позвала туда всех, чьи контакты были в моем телефоне, – делится певица. – Не все, конечно, смогли. Кто-то откровенно сказал: «Это не коммерческая история, это не популярно, это нарушит мой образ благополучной и успешной жизни…»

Я тогда взбесилась. За один вечер написала песню «Достали» – антигимн сахарным песням про любовь. Она и стала саундтреком к одноименному фильму о полярных мирах: красивой жизни и выживанию за решеткой женской тюрьмы.

– Кто в итоге все же снялся в вашем фильме?

– Актеры театра и кино: наши и западные. Я была удивлена, какие люди отозвались. Светлана Пермякова – талантливейшая актриса сыграла роль следователя. В ролях зечек – Катерина Ефимова, Жаклин Мигаль.

Больше всего я хотела участия актрисы Театра.doc Марины Клещевой – одиозной личности в кулуарных кругах. Сейчас у нее ошеломительный успех – она снимается в кино, задействована в нескольких театрах, ее любят режиссеры. Но мало кто знает, что она – человек с непростой судьбой: отсидела два срока, не понаслышке знает, что такое женская зона. Я знала, что без нее у нас не получится передать всю правду-матку о том, что такое женщина в тупике, когда никто и ничто не может помочь, когда все вокруг несправедливо и катастрофично.

Она консультировала нас во всем. Благодаря ей мы узнали, какие правила в тюрьме, в чем там ходят, что там можно, а что не допускается правилами содержания заключенных, о чем там разговаривают. Марина даже звонила знакомой, которая сейчас отбывает срок в Бутырке, чтобы максимально точно понять, какие правила в тюрьме сейчас. Это была энергетически тяжелая работа, но в то же время очищающая, достающая что-то из глубины души.

– Как вы считаете, что помогло Марине Клещевой достойно преодолеть жизненные испытания, стать актрисой после освобождения?

– Марина – цельный человек, достаточно позитивный и радостный. Думаю, испытания, которые она прошла, дают ей некоторую фору в возможности и желании ценить каждый день, каждый момент. Наверное, в этом секрет ее успеха.

– Сейчас в колонии находится актер Михаил Ефремов. Не было ли мысли в вашем фильме рассказать немного и о мужской тюрьме, затронув и его историю?

– Нет, не было. Я не хочу устраивать костер на костях, просто не вижу в этой ситуации никакой проблемы, несправедливости, зацепки для сценария. Человек сделал ошибку, раскаялся, отбывает наказание. Я сочувствую всем участникам этого несчастья, но, на мой взгляд, это грустная история с логичным и справедливым концом.

Теги: #Кино #Знаменитости #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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