Адвокат сестер Хачатурян: Надеюсь, их отца посмертно осудят

Чем закончится уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, попытался узнать Sobesednik.ru.

На днях в отношении покойного Михаила Хачатуряна было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: статье 132 ч.3 («Насильственные действия сексуального характера»), статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и статье 117 («Истязание»).

«История ужасная»

Возможна ли ребилитация покойного, учитывая его личность, Sobesednik.ru спросил адвоката Дениса Царёва, соавтора книги «Дело сестёр Хачатурян. Вопросы и ответы».

– Всё зависит от доказательств, которые будут представлены в рамках расследования, – сказал Царёв. – У нас в Уголовном кодексе есть статья преюдиции, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки. Так что Михаила Хачатуряна вполне могут и не реабилитировать – если будет приговор, в котором будут установлены эти обстоятельства.

Думаю, родственники Хачатуряна рассчитывают, что обстоятельств сексуального насилия над детьми не обнаружится. Они, видимо, пытаются защитить имя Михаила и надеются, что им в этом повезёт.

– Как вы оцениваете общественное значение дела сестёр Хачатурян и как относитесь к законопроекту о домашнем насилии, разработанному после этого громкого дела вашим коллегой Алексеем Паршиным?

– По-человечески говоря, история ужасная. Я не хочу оправдывать ни сестёр Хачатурян, ни отца. Я против любого насилия, в том числе домашнего.

Могила Михаила Хачатуряна // фото: Дмитрий Соколов

«Сестер должны признать потерпевшими»

Более подробно о новом повороте в громком процессе нам рассказал адвокат сестёр Хачатурян Алексей Липцер.

– Возбуждение уголовного дела произошло по инициативе родственников покойного, чтобы реабилитировать его?

– Не то чтобы это была их инициатива, просто они наконец-то дали на это своё согласие. Спустя два с половиной года.

Сестёр Хачатурян должны признать потерпевшими, – считает их адвокат. – Мы будем настаивать на виновности Хачатуряна-отца, чтобы дело в конечном итоге дошло до суда.

– Какие у вас в этом смысле шансы?

– Либо его посмертно осудят, либо прекратят дело за отсутствием состава преступления. Первое для нас хорошо, второе, понятно, нет.

– Вы всё-таки надеетесь, что покойного Хачатуряна осудят?

– Конечно. Напомню, что в 2019 году было вынесено отказное постановление по Михаилу Хачатуряну, в котором были установлены все преступления, в которых девушки его обвиняют.

Мне сложно представить, что следствие, которое на протяжении двух лет расследовало в том числе действия Михаила Хачатуряна и пришло к довольно однозначным выводам, вдруг изменит направление на 180 градусов.

– Ваш коллега Алексей Паршин считает, что Следственный комитет очень не хочет признавать свою ошибку в классификации этого уголовного дела. Классификация была «убийство по предварительному сговору» и такой вроде бы за девушками и осталась…

– Пока осталась. Но если в отношении Михаила Хачатуряна будет вынесен обвинительный приговор, для нас это будет основанием настаивать на переклассификации или прекращении дела. Мотив совершения преступления, установленный следствием – преступные действия Хачатуряна в отношении своих дочерей. Пока это убийство по предварительному сговору со смягчающим обстоятельством.

Николай Васильев.