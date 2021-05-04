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"У нас такое кино большая редкость": Яшин о снятом в ФРГ фильме про Навального

Культура и ТВ
14:34, 04 мая 2021

"У нас такое кино большая редкость": Яшин о снятом в ФРГ фильме про Навального
Global Look Press
Global Look Press

Немецкий канал ZDF снял документальный фильм «Дело Навального».

«Он снят по всем журналистским стандартам», – охарактеризовал работу у себя на странице в Instagram политик Илья Яшин.  

В фильме есть точка зрения как ярых защитников Алексея Навального, так и его оппонентов – представителя МИДа Марии Захаровой, бизнесмена, директора группы компаний «Царьград» Константина Малафеева, политолога Станислава Белковского. 

– У нас такое кино большая редкость, добротная и качественная журналистская работа, – похвалил авторов фильма Илья Яшин, который рассказал, что попросил своего беринского друга перевести и дублировать фильм для российского зрителя.

Чуть более чем за сутки после того, как кино было выложено в Cеть, оно набрало свыше 170 тысяч просмотров.

Теги: #Навальный #Илья Яшин

Рубрика: Культура и ТВ

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