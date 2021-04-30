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Приз ММКФ посвятили Навальному в присутствии Михалкова и Мединского

Культура и ТВ
09:36, 30 апреля 2021

Приз ММКФ посвятили Навальному в присутствии Михалкова и Мединского
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Победитель конкурса за лучший короткометражный фильм Московского кинофестиваля Яннис Александер Кифер посвятил свой приз Алексею Навальному и вызвал аплодисменты зала.

Режиссёр из Германии был первым из числа получивших статуэтки «Серебряный Святой Георгий».

Решение жюри о том, что 14-минутный фильм «Коллеги» (Kollegen) является лучшим в московской конкурсной программе короткого метра, было единодушным.

Кифер снял картину о том, как два деревенских плотника трудятся над изготовлением деревянных свастик. Перед тем, как упомянуть фамилию будущего официального российского «экстремиста» Навального, режиссёр сказал российской публике о «нашем общем травмирующем прошлом».

Яннис Александер Кифер (справа)

Сам факт того, что в присутствии президента ММКФ Никиты Михалкова и экс-министра культуры Владимира Мединского были произнесены слова в поддержку оппозиционера, уже достаточно вызывающий (Московский кинофестиваль – не «Ника»). Однако ещё более неожиданным было то, что россияне поддержали волну.

«Мы [порой] не слышим, как где-то, и мы знаем, где, за колючей проволокой кому-то не дают спать, кого-то бьют дубинками, кого-то вяжут и таскают по тюрзакам,– в частности сказал со сцены член жюри конкурса документальных фильмов кинокритик Лев Карахан.

– Я думаю, для того, чтобы всё это услышать, не нужно документальное кино, но хорошо, когда есть слуховой аппарат, который открывает нам слух». 

Владимир Мединский

Лучшим режиссёром основного конкурса стал Алексей Федорченко, снявший фильм «Последняя «Милая Болгария» по рассказу Михаила Зощенко в своём необычном и небанальном ключе. «Это фильм об анатомии, меланхолии и депрессии целого поколения российской творческой и научной интеллигенции 30-х – 40-х годов, и было большое удивление у нас, что этот фильм вдруг стал очень актуальным. Настроение во многом перекликается. Но мы думаем, что депрессия пройдёт и яблоня зацветёт». 

Слева направо: Алексей Федорченко, продюсер Юлия Мишкинене («Кровопийцы»), Андрей Хуцуляк, режиссер Нушин Мераджи («Сын»), Яннис Александер Кифер

Речи Федорченко, Карахана и Кифера, включая пассаж про Навального, не были купированы в трансляции церемонии в эфире канала «Россия 1». Правда эфир, назначенный по программе на два часа ночи, госканал отложил ещё на 45 минут. В эти 45 минут россиян потчевали Владимиром Соловьёвым.

Все призы 43-го Московского кинофестиваля

Лучший игровой фильм – «#засранка» (Румыния)

Лучший режиссёр – Алексей Федроченко (Россия), фильм «Последняя «Милая Болгария» 

Спецприз жюри – «Кровопийцы» (Германия)

Лучшая женская роль – Андреа Грэмоштяну (Румыния), фильм «#засранка»

Лучшая мужская роль – Сохейл Гханнадан (Иран), фильм «Сын»

Лучший документальный фильм – «Сабайя» (Швеция)

Лучший короткометражный фильм – «Коллеги» (Германия)

Спецприз «Верю. Константин Станиславский» – Сергей Никоненко (Россия)

Спецприз «За вклад» – Валентин Гафт (Россия, посмертно)

Теги: #Навальный #Мединский #Михалков #Кино #Гафт

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: АГН «Москва»

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