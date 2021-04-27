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Дибров пожаловался на проблемы с памятью после инсульта

Культура и ТВ
20:28, 27 апреля 2021

Дибров пожаловался на проблемы с памятью после инсульта
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» признался, что стал забывать слова.

В феврале 2020 года Дмитрию Диброву внезапно стало плохо: находясь на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь», он потерял сознание и был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу. В интервью «Собеседнику» телеведущий признался: перенесенный инсульт не прошел бесследно, и спустя год после случившегося он продолжает ощущать последствия проблем со здоровьем. Но все могло бы быть гораздо хуже, если не своевременная реакция находившегося рядом коллеги – Леонида Якубовича.

– Во время инсульта всё решают первые полчаса: рядом был Якубович, он вызвал правильную скорую, она отвезла в правильную больницу – Боткинскую, – рассказал «Собеседнику» Дибров.

– И в результате единственным последствием стало то, что я периодически забываю нужное слово. Но через три секунды вспоминаю.

Опираясь на собственный опыт, в качестве профилактики инсульта телеведущий посоветовал не пить алкоголь, не курить и… «по возможности водить с собой Якубовича».

Большое интервью Дмитрия Диброва, которое он дал Дмитрию Быкову, где рассказал не только об инсульте, но и о своем отношении к телевидению, Владимиру Соловьеву и Константину Эрнсту, читайте вскоре на Sobesednik.ru.

Тема: Владимир Соловьев

Теги: #Знаменитости #Якубович #Дибров #Эрнст #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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