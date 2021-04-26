Хаматова, Высоцкая, Снигирь: фоторепортаж вручения кинопремии "Ника-2021"

25 апреля на кинопремии «Ника» звезды российского кино получили заслуженные призы и, счастливые, охотно позировали фотографам.

Триумфатором стал Андрей Кончаловский с фильмом «Дорогие товарищи!» Призы за лучшую женскую роль разделили Юлия Высоцкая и Чулпан Хаматова.

Весь цвет отечественной киноидустрии – в фоторепортаже с церемонии вручения Sobesednik.ru. Напомним, что открыл вечер поэт, креативный редактор газеты «Собеседник» Дмитрий Быков, который вышел на сцену с шестимесячным сыном Шервудом и прочитал стихи.