Александр Паль "не смог доехать" до церемонии "Ника" за наградой

Актёр Александр Паль, которого днём в воскресенье стали подозревать в нападении на бывшего хоккеиста Кевина Антипова, вечером в воскресенье не появился на церемонии кинопремии «Ника».

Паль победил в номинации «Лучшая мужская роль» за 2020 год в фильме «Глубже!», однако в Vegas City Hall, где проходила церемония, за статуэткой не приехал. Вышедшая получить за него «Нику» представитель съёмочной группы коротко сказала: «Александр, к сожалению, не смог доехать, но он заслужил!»

Получая награду на недавней церемонии «Белый слон», Александр признавался Sobesednik.ru, что не любит давать интервью, однако тогда согласился ответить на вопрос о том, не испытывают ли актёры оппозиционных взглядов давление.

Знакомые актёра не верят, что обычно спокойный и уравновешенный Паль, к тому же не отличающийся крепким телосложением, мог избить хоккеиста. «Не поверю, что Александр Паль кого-то избил, пока не увижу запись с камер видеонаблюдения, – написал режиссёр Егор Исаев. – Кроме того Саша не пьёт, он пост держит третий год подряд».