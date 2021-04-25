Полиция Москвы изучает обстоятельства избиения хоккеиста актером Александром Палем

Московская полиция начала проверку по факту избиения 25-летнего экс-хоккеиста молодежного ХК ЦСКА Кевина Антипова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Инцидент произошел в районе Хамовники. Пострадавший утверждает, что на него напали актер Александр Паль и еще двое человек. У спортсмена диагностировано повреждение глаза и переломы на лице.

Известно, что сам Кевин Антипов не обращался в полицию. В МВД о факте нападения сообщили сотрудники больницы, куда попал хоккеист.

Все подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Телеграм-канал «112» публиковал видео предполагаемого избиения хоккеиста. Редакция канала без отсылки к источникам утверждает, что все участники избиения были знакомы друг с другом и «причастны к либеральным тусовкам». А Кевин Антипов якобы ранее был задержан за участие в несанкционированной акции.

Сам Александр Паль в разговоре с журналистом Life заявляет, что находится не в полиции, а про ситуацию с хоккеистом слышит впервые.