Снятый с показа на ММКФ фильм про скинов-геев покажут бесплатно в "СПИД.центре"

В официальном сообществе фонда «СПИД.центр» в Facebook создана страница, приглашающая на показ фильма «Фанаты». Ранее он был снят с показа на Московском международном кинофестивале.

Короткометражное кино снято на основе криминальной хроники 2016 года. СМИ писали про банду скинхэдов, нападавших на геев. В центре сюжета два антигероя, которые, как оказывается, сами состоят в сексуальных отношениях.

Режиссер Сева Галкин сообщал, что картину сначала неожиданно пригласили к участию в фестивале, а после так же неожиданно категорически отказались включать в программу.

«Фильм должен быть в официальном каталоге фестиваля. Очень хочу достать экземпляр — интересно, будут вымарывать черным фломастером фильм, как в 1930-х вымарывали учебники и энциклопедии?» — говорит Галкин.

Российская премьера фильма должна была состояться 23 апреля. Но теперь инициативу перехватил фонд «СПИД.центр» и представит ее 30 апреля в 19:30 в своем пространстве.

На встречу прибудет в том числе и сам режиссер Сева Галкин. Он ответит на вопросы зрителей после презентации фильма. Вход бесплатный.

При этом Галкин рассказывал в разговоре с корреспондентом «Сноба», что ему в том числе поступали угрозы в мессенджеры от футбольных фанатов, чьи любимые команды упоминаются в сюжете фильма.

По словам журналиста и ЛГБТ-активиста Рената Давлетгильдеева, за отменой фестиваля стоит лично «Никита Сергеевич». Об этом он пишет в своем телеграм-канале.

Ранее «Фанатов» уже представили на кинофестивальных площадках Канады, Норвегии, США, Эстонии и Словении.